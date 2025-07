San Marino, insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico

Si è ufficialmente insediato ieri, martedì 29 luglio, il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A. (ASE-CC), società a capitale pubblico-privato strategica per la Repubblica di San Marino. L’ASE-CC svolge un ruolo fondamentale nel sostegno operativo alle imprese locali, nella promozione internazionale della giurisdizione economica sammarinese, nel supporto all’internazionalizzazione delle aziende e nell’attrazione di investimenti esteri.

La prima seduta, tenutasi il 24 luglio, è stata aperta dal Presidente Emanuel Colombini, che ha rivolto un ringraziamento ai consiglieri uscenti per il loro impegno e ha invitato il nuovo Consiglio “a consolidare il ruolo dell’Agenzia come ponte tra istituzioni e imprese, in un momento decisivo per la competitività del Paese”.

Successivamente, il Segretario di Stato per l’Industria, Rossano Fabbri, ha portato il saluto del Governo, sottolineando “la centralità di ASE-CC nella strategia industriale del Paese, nonché nel rafforzamento di nuovi settori economici e nella promozione di progettualità a supporto dell’intero ecosistema imprenditoriale e professionale sammarinese”. Fabbri ha inoltre ribadito il “convinto sostegno istituzionale del Governo alle attività già avviate e a quelle in programma nei prossimi mesi”.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente Emanuel Colombini e da undici consiglieri: Filippo Borsani, Lorenzo Cardelli, Rossano Ercolani, Luca Fabbri, Samuele Guiducci, Matteo Peverani, Francesco Raffaeli, Neni Rossini, Alfio Santi e Massimo Valentini. Partecipa ai lavori anche il Direttore Generale Denis Cecchetti, responsabile della gestione operativa della società e del coordinamento dei progetti tra imprese, istituzioni e partner internazionali.

I membri del CdA rappresentano le visioni strategiche e le priorità operative dell’azionista di maggioranza – l’Eccellentissima Camera – e degli azionisti di minoranza, tra cui le associazioni imprenditoriali, tre delle quattro banche sammarinesi e l’Università di San Marino.

Il Presidente Colombini ha commentato: “Abbiamo l’occasione di proseguire il rafforzamento del ruolo della Società quale cerniera strategica tra mondo imprenditoriale e istituzioni. Lavoreremo su progetti sistemici, concreti e di impulso allo sviluppo economico sammarinese.”

Dal canto suo, il Segretario di Stato Fabbri ha sottolineato che “il nuovo CdA è espressione di un impegno condiviso tra pubblico e privato, dove l’azionista di maggioranza – lo Stato – vede ASE-CC sempre più leva di sviluppo di opportunità imprenditoriali e professionali all’interno del Paese.”

Nel corso delle prossime sedute, il Consiglio si concentrerà sullo sviluppo di progetti e servizi volti a rafforzare la competitività delle imprese sammarinesi e ad ampliare la platea di operatori economici presenti nel territorio nazionale.