San Marino. Insulti social al Segretario Lonfernini

Il Segretario di Stato Lonfernini ha tentato di aumentare la visibilità di un suo video poco seguito su Facebook relativo ad una sua intervista rilasciata a David Oddone, sponsorizzandolo.

Nonostante la sponsorizzazione, il video non ha guadagnato molta popolarità, ricevendo solo poche decine di “mi piace”. Inoltre, sono emersi alcuni commenti negativi e pesanti insulti rivolti al segretario.

Questo dimostra che la sponsorizzazione del video non ha sortito l’effetto desiderato in termini di engagement e popolarità ma ha esposto, invece, il criticato Segretario di Stato alla gogna mediatica dei cittadini sammarinesi e non.

