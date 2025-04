San Marino International Arts Festival: 18 anni di arte, partecipazione e una nuova identità visiva

Dall’1 al 3 agosto 2025, torna il San Marino International Arts Festival, che celebra la sua 18^ edizione con un’identità visiva rinnovata ed un forte messaggio di partecipazione civica. Un traguardo significativo per l’Associazione MarciaMela, che dal 2006 promuove libertà d’espressione, collaborazione, innovazione e condivisione.

Per questa edizione speciale, il San Marino International Arts Festival – SMIAF si rifà il look, grazie al talento di Davide Pagliardini, uno dei visual designer più apprezzati del territorio. Una collaborazione desiderata da tempo, che si concretizza oggi in un’immagine potente e simbolica, capace di raccontare lo spirito del Festival 2025.