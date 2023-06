San Marino. Internazionali di Tennis San Marino Open: Mahena Abbati direttore del torneo. Copertura televisiva di Sky e San Marino RTV

Una delle novità annunciate riguarda invece la direzione del torneo che, dopo essere stata firmata per anni da Alessandro Costa, passa a Mahena Abbati, che già era stata Direttore della Coppa Davis organizzata sul Titano nel 2019.

“Ringrazio per la fiducia che la Federazione ha riposto in me – ha commentato -. Raccolgo un’eredità molto importante, quella di Alessandro Costa, che ho affiancato negli ultimi anni. La macchina organizzativa è al lavoro e, anzi, di fatto non si è mai fermata. Ogni anno si cerca di migliorare quello che è stato fatto l’anno precedente. Vorrei sottolineare l’importanza del torneo per tutta una serie di aspetti. Per noi è l’occasione per investire in migliorie per il centro federale, a favore di tutta la cittadinanza. È una risorsa per il territorio che, come sempre, sta dando un’ottima risposta. Nonostante il venire a meno di alcune strutture ricettive, riusciamo ad utilizzare interamente strutture sammarinesi, con ottimi risultati in termini di ospitalità. Da ultimo, questo torneo occupa tanti giovani: è già partito il reclutamento di raccattapalle, giudici di linea e controlleria”.

L’altra novità, in ottica di qualificare l’evento, riguarda l’accordo, anch’esso di durata triennale, con EGE Produzioni, concessionaria pubblicitaria del torneo. Una collaborazione che ha già dato primi e importanti frutti.

“La nostra Factory è specializzata nella produzione di contenuti televisivi e nell’acquisizione di diritti sportivi – ha spiegato l’amministratore unico Gian Luca Baldini -. Abbiamo favorito la collaborazione, per i prossimi tre anni, per la copertura dell’evento da parte di Sky, che trasmetterà il torneo in diretta a partire dai quarti di finale e realizzerà uno speciale. Crediamo che questa collaborazione possa garantire un significativo ritorno di immagine e possa essere proficua per tutto il territorio”.

Alla collaborazione con Sky si affiancherà, anche quest’anno, quella con San Marino RTV, che garantirà una copertura importante dell’evento.

Il presidente Forcellini ha anticipato altre interessanti novità ed iniziative.

“Quest’anno, anche grazie alla collaborazione con le Segreterie di Stato per lo Sport e per il Turismo, organizzeremo degli eventi in centro storico per cercare di convogliare più gente possibile – ha spiegato -. Domenica 30 luglio, al pomeriggio, in collaborazione con San Marino Welcome verrà organizzato in parallelo un torneo di padel al Wonderbay di Serravalle che coinvolgerà alcuni noti ex calciatori professionisti, le cui premiazioni verranno fatte durante l’ormai tradizionale cena di benvenuto che si terrà in serata al Centro Tennis. Poste Spa ha inoltre realizzato una moneta celebrativa del trentennale, in argento, dal valore nominale di 5 euro e dal valore d’acquisto di 40 euro. Uscirà ufficialmente il 27 giugno, in 2.500 copie e potrà essere acquistata nelle sedi di Poste e online”.

Le entry list del torneo saranno ufficializzate intorno alla metà di luglio, ma il presidente Forcellini ha confidato: “Non nascondo che cerchiamo di fare uno sforzo per portare giocatori importanti. Il nostro focus principale sono i giocatori italiani, alla luce del buon momento che sta attraversando il tennis azzurro, ma ci stiamo muovendo anche per cercare di portare altri ottimi tennisti. Al momento nessuno scioglie le riserve, i giocatori aspettano di vedere cosa succederà dopo Wimbledon e se proseguire la preparazione su terra o cemento, in vista degli US Open. I presupposti per allestire un buon tabellone ci sono”.