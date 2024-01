SAN MARINO. INTERPELLANZA DEL GRUPPO CONSIGLIARE LIBERA LIBERA: EMERGENZA AFFITTI, QUANTO INCIDONO I RESIDENTI ATIPICI?

Alla luce del comunicato stampa pubblicato nella giornata di domenica 21 gennaio 2024 dall’Unione Consumatori Sammarinesi con il quale si denuncia il problema delle “Residenze atipiche” che hanno drogato il mercato immobiliare sia per quanto riguarda gli affitti che le compravendite.

Considerato che il nostro Partito ha sempre posto attenzione a tale problematica anche con una analoga interpellanza dello scorso 12 luglio 2023.

Allo scopo di capire il tenore del valore aggiunto che hanno determinato queste nuove residenze, al fine di evitare una nuova spinta speculativa nel settore edilizia, anche in vista nel nuovo PRG, per “soddisfare” esigenze interne.

Interpelliamo il Congresso di Stato per conoscere:

– Quanti sono i nuovi residenti non sammarinesi suddivisi per tipologia di residenza evidenziando il numero dei minorenni al momento dell’assegnazione della residenza (problema demografico) e il numero dei nuclei familiari, sempre suddivisi per tipologia di residenza;

– Il numero dei nuovi residenti che sono a carico dell’’ISS e del sistema scolastico sammarinese suddivisi in base alle varie tipologie di residenze;

– Quante unità immobiliare sono state acquistate dai nuovi residenti sopra richiamati;

– Per gli anni fiscali 2022 e 2023, evidenziare, per ogni anno fiscale, il numero dei soggetti suddivisi per tipologia di residenza, che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, suddividendoli a sua volta in base alla seguente base imponibile:

– Importo pari o inferiore ad € 35.000,00

– Importo pari o inferiore ad € 60.000,00

– Importo pari o inferiore ad € 100.000,00 – Importo pari o superiore ad € 100.000,00

– Si richiede, altresì, l’importo delle imposte addebitate, per ogni anno fiscale, per ogni tipologia di residenza suddivise in base agli scaglioni sopra richiamati.

-si richiede il numero di immobili di proprietà? delle banche, suddivisi per istituto di credito e per metratura

Si richiede risposta scritta Gruppo Consigliare Libera