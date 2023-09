San Marino. Ipotesi di vendita di Cassa di Risparmio, BSM e avanzamento riforma statuto BCSM tra i temi della Commissione Finanze (a porte chiuse)

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

SESSIONE 19- 21 SETTEMBRE

– MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE-

Per tutta la giornata, nelle sedute della mattina e del pomeriggio, la Commissione consiliare affronta i lavori in modalità segreta per affrontare i comma previsti a porte chiuse.

Il comma 3, che riguardava l’audizione dell’amministratore unico della Società di gestione degli attivi sulle soluzioni individuate per rimborsare i correntisti dell’ex Banca Cis, è stato concluso ieri in seduta notturna. Mentre al centro dei lavori odierni è al comma 4, l’audizione del direttore generale di Bcsm e dei rappresentanti di Abs sullo stato del settore bancario finanziario, sul progetto Npr e la cartolarizzazione dei crediti e, successivamente, il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti sulle ipotesi di cessione di Cassa di Risparmio e Bsm, e sull’avanzamento della riforma dello Statuto di Bcsm. La seduta del pomeriggio si sta concludendo ancora a porte chiuse e i lavori riprenderanno nelle stesse modalità anche in seduta notturna.

L’ultimo comma all’ordine del giorno, l’esame del Pdl “Legge sul consumo”, presentato dalla Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, inizierà probabilmente questa sera o, al più tardi, domani mattina, con la ripresa dei lavori in modalità pubblica.

Repubblica di San Marino, 20 Settembre 2023/01