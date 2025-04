San Marino, iscrizioni aperte per la Scuola dell’Infanzia: domande dal 14 al 25 aprile

Si aprono le iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia sammarinese in vista dell’anno scolastico 2025-2026. Lo ha annunciato la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, in collaborazione con la Direzione della Scuola dell’Infanzia e del Nido, definendo date, modalità e requisiti per l’ammissione dei più piccoli.

Le domande potranno essere presentate dal 14 al 25 aprile 2025 e riguardano i bambini con cittadinanza sammarinese, residenza o permesso di soggiorno.

Età e ammissioni: chi può iscriversi

Saranno ammessi:

dal primo giorno di scuola tutti i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2025 ;

dal 1° febbraio 2026, anche i bambini che compiono 3 anni entro il 31 maggio 2026.

Iscrizione online o in presenza

La procedura sarà interamente online tramite il sito ufficiale www.infanzia.educazione.sm, dove le famiglie potranno compilare il modulo di pre-iscrizione e caricare i documenti richiesti.

Chi avesse difficoltà nell’utilizzo del portale potrà recarsi presso la Direzione della Scuola dell’Infanzia, dove saranno disponibili postazioni assistite nei seguenti orari:

dal lunedì al giovedì , dalle 8:00 alle 17:00 ;

il venerdì, dalle 8:00 alle 13:00.

Documenti necessari

Per completare l’iscrizione, è necessario disporre di: