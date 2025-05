San Marino. ISS: Al via i lavori di ristrutturazione del Reparto di Oncologia 

Prenderanno avvio nei prossimi giorni i lavori di ristrutturazione del reparto ospedaliero di Oncologia. A partire dal 22 luglio, i pazienti oncologici saranno accolti negli ambienti posti sempre al 5° piano dell’Ospedale di Stato (scala “C”) di fronte all’attuale sede del Day Hospital Oncologico.

La degenza pediatrica sarà collocata temporaneamente al 4° piano, in spazi dedicati all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Questi interventi logistici sono necessari per consentire i previsti lavori di ristrutturazione e adeguamento degli ambienti che ospitano i pazienti oncologici, non più rinviabili. Ci scusiamo anticipatamente per eventuali disagi.

Ufficio Stampa, 18 luglio 2024