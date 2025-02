San Marino. ISS. “I nostri infermieri: il nostro futuro”

Questo il messaggio scelto per la Giornata Internazionale dell’Infermiere

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, la Segreteria di Stato per la Sanità, l’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di San Marino celebrano tale ricorrenza ponendo l’accento sull’evoluzione delle competenze che riguardano gli infermieri, a sostegno della salute del cittadino e che riflettono l’impegno continuo nel migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La data scelta del 12 maggio vuole commemorare la nascita di Florence Nightingale (12 maggio 1820), fondatrice delle moderne scienze infermieristiche e divenuta celebre per il suo ruolo pionieristico durante la Guerra di Crimea, dove introdusse principi di igiene e di cura che ridussero drasticamente i tassi di mortalità tra i soldati feriti. Tra i suoi tanti meriti anche l’impegno e l’enfasi profuse nell’educazione infermieristica e nel miglioramento delle condizioni sanitarie.

L’intento comune delle istituzioni sanitarie sammarinesi è quindi quello di celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale rimarcando il ruolo cruciale degli infermieri nel sistema sanitario e socio sanitario.

Il messaggio scelto quest’anno dall’International Council of Nurses (ICN) è molto semplice e diretto: “I nostri infermieri. Il nostro futuro” e rappresenta un richiamo a quanto il loro lavoro sia essenziale, specialmente in un contesto in cui le cure sanitarie diventano sempre più complesse e multidisciplinari.

“L’investimento nelle competenze infermieristiche non è solo un dovere morale ma anche una scelta strategica che rafforza tutto il sistema sanitario – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni -. Gli infermieri sono alleati indispensabili nella nostra missione di garantire un’assistenza di qualità a tutti i cittadini e rispondere ai bisogni di cura complessi che necessitano sempre più di competenze avanzate e specialistiche. La loro dedizione e professionalità meritano il nostro massimo supporto e riconoscimento”.

“Oggi più che mai – afferma il Direttore Generale ISS Francesco Bevere – riconosciamo l’importanza del ruolo fondamentale degli infermieri, ovunque siano chiamati ad operare. L’evoluzione delle loro competenze e la crescita dell’autonomia professionale sono imprescindibili per un sistema sanitario che vuole migliorare le risposte ai bisogni di salute della popolazione. Gli Infermieri sanno quando intervenire sul piano tecnico e quando farlo sul piano umano, sempre, ogni giorno dell’anno e queste capacità li rendono insostituibili. Grazie a tutti, per quello che fate e per come lo fate”.

Per il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Repubblica di San Marino Andrea Ugolini, “l’unità di intenti che si riscontra in questa giornata evidenzia l’impegno condiviso verso il rafforzamento delle capacità e della fiducia nella professione infermieristica a San Marino, spesso sottovalutata, mentre gli investimenti strategici nell’assistenza infermieristica possono portare notevoli benefici economici e sociali. Di qui – continua Ugolini – il costante impegno del Consiglio Direttivo dell’Ordine nel promuovere la cultura dell’innovazione, la formazione continua, il riconoscimento sociale della centralità dell’infermiere nel percorso di cura, in quanto lo sviluppo clinico e assistenziale degli infermieri sarà il motore della sanità del futuro e sarà requisito inderogabile per perseguire l’obiettivo di fornire un servizio di qualità al cittadino. Valorizzare gli infermieri, farli esprimere al massimo del loro potenziale, riconoscere loro la capacità di individuare i bisogni dell’utente all’interno di un percorso di cura pianificato, porterà indubbiamente beneficio al cittadino in termini di qualità e appropriatezza del servizio”.

Ufficio Stampa, 10 maggio 2024