San Marino. ISS: l’elenco dei redditi da pensione (Modello IGR “G”) sarà disponibile solo on line 

L’Istituto di Sicurezza Sociale informa tutti i pensionati che, a partire dal 6 aprile, il Modello IGR “G”, che elenca i redditi da pensione percepiti nell’anno precedente, sarà disponibile esclusivamente online.

Gli interessati potranno accedere facilmente a questo documento tramite il Portale della Repubblica di San Marino, all’indirizzo gov.sm, utilizzando i servizi “ARPA – Archivio Posizioni Assicurative” e “IGR G – Imposte Dirette Patrimoniale”.

Per accedere al portale, è necessario disporre di un nome utente e una password. Chi non avesse ancora effettuato l’accesso in passato, dovrà procedere con la registrazione. Si ricorda che ogni utente potrà visualizzare esclusivamente i propri dati personali, quindi per accedere ai dati di un familiare, sarà necessaria una delega.

Si rimarca quindi, che il Modello IGR “G” non verrà più inviato per posta a casa e bisognerà scaricarlo on line a partire da aprile. Per i pensionati che dovranno presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024, la data di scadenza è il 31 luglio 2025, mentre coloro che nel 2024 riceveranno più certificati dal datore di lavoro o dall’Ente Erogatore dovranno compilare anche la dichiarazione dei redditi (MOD IGR – L).

In caso di saldo a debito per il Modello IGR “G”, l’importo dovrà essere versato entro il 31 luglio 2025. È possibile effettuare il pagamento mediante l’apposito modulo allegato al Modello IGR “G”, oppure attraverso bonifico bancario.

Nota Bene: Coloro che compileranno la dichiarazione dei redditi IGR – L non dovranno utilizzare il modulo di pagamento allegato al Modello IGR “G”, poiché l’imposta verrà ricalcolata.

Per ulteriori informazioni e assistenza, si può contattare l’Ufficio Pensioni dell’ISS chiamando il numero 0549 994427 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

Ufficio Stampa, 19 Marzo 2025