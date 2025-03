San Marino. ISS. “Proteggi il tuo futuro e quello dei tuo figli”: al via la campagna vaccinale contro l’HPV 

Prenderà avvio lunedì 16 settembre la nuova campagna vaccinale dell’Istituto Sicurezza Sociale dedicata al Papilloma Virus, meglio conosciuto come HPV, virus responsabile di un’infezione molto diffusa e tra i principali fattori di rischio di gravi patologie, in particolare i tumori del cavo orale e degli organi genitali femminili e maschili.

La campagna mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della vaccinazione come strumento di prevenzione e a garantire la massima copertura vaccinale tra i giovani, prima dell’inizio dell’attività sessuale, quando il vaccino risulta più efficace. L’ISS offre vaccinazioni gratuite per tutte le ragazze dai 9 ai 26 anni e per i ragazzi dai 9 ai 18 anni.

Il vaccino contro l’HPV, sicuro ed efficace, protegge da 9 ceppi del virus, coprendo quasi il 90% dei tumori del collo dell’utero e l’80% delle altre forme tumorali correlate all’HPV come i tumori a carico di vulva, vagina, pene, ano e orofaringe.

Il vaccino inoltre, garantisce una protezione quasi totale contro i condilomi genitali.

La somministrazione comprende due dosi per gli under 15 e tre dosi per gli over 15 anni.

Per garantire una corretta informazione e rispondere alle domande della cittadinanza, l’ISS organizzerà due serate informative aperte al pubblico, in particolare a genitori e a ragazzi in età adolescenziale, presso la Sala riunioni del Centro Salute Donna, situata al 4° piano del Centro Atlante. Gli incontri si terranno nelle seguenti date: lunedì 16 settembre, dalle 17:00 alle 19:00, e mercoledì 27 novembre, sempre nello stesso orario. Durante questi incontri, interverranno la dr.ssa Simonetta Palma e la dr.ssa Vittoria Martire del Centro Salute Donna dell’ISS, che forniranno informazioni dettagliate sui benefici della vaccinazione, le modalità di somministrazione e l’importanza dello screening periodico.

Successivamente a tali incontri, sono previsti due Open Day vaccinali rivolti ai nati e alle nate dal 1998 al 2009, nelle giornate di mercoledì 2 ottobre e mercoledì 4 dicembre, dalle 15 alle 19, sempre al Centro Salute Donna.

“Come Direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia, sottolineo l’importanza di questa iniziativa per la salute pubblica. La vaccinazione contro l’HPV – spiega la dr.ssa Miriam Farinelli – rappresenta un’opportunità unica per prevenire numerose malattie oncologiche e altre patologie correlate al virus, contribuendo significativamente al benessere delle future generazioni. Siamo determinati a raggiungere una copertura vaccinale capillare, informando e supportando le famiglie nel percorso di prevenzione”.

“Come responsabile del Centro Salute Donna, sono felice di poter contribuire a questa campagna vaccinale così importante. Il vaccino contro l’HPV è sicuro ed estremamente efficace – ricorda la Dr.ssa Simonetta Palma -, protegge infatti da circa il 90% dei tumori del collo dell’utero e da una grande percentuale di altre forme tumorali causate dal virus. Non solo, previene anche i condilomi genitali, che sono un problema molto diffuso e fastidioso. È fondamentale che i ragazzi e le ragazze vengano vaccinati prima dell’inizio della loro vita sessuale, quando il vaccino ha la massima efficacia. Tuttavia, voglio ricordare che anche dopo la vaccinazione, è importante continuare a sottoporsi a controlli periodici per garantire una prevenzione completa. Invito quindi tutti a partecipare agli incontri informativi e a rivolgersi a noi per qualsiasi dubbio. Siamo qui per aiutare e informare”.

Con lo slogan “la vaccinazione contro l’HPV protegge il nostro futuro e quello dei nostri figli”, l’ISS vuole porre l’attenzione ancora una volta sulla prevenzione, il passo più importante per proteggere la salute delle giovani generazioni. La vaccinazione HPV infatti, rappresenta un’opportunità cruciale per ridurre l’incidenza di tumori e altre patologie invalidanti o potenzialmente fatali legate al virus.

La campagna è promossa dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, in particolare dalle UOC Cure Primarie e Salute Territoriale e Ostetricia e Ginecologia, UO Centro Salute Donna e Ufficio Vaccinazioni.

Per informazioni è possibile inviare una mail a ufficiovaccinazioni@iss.sm/salute.donna@iss.sm o telefonare al 0549.994281 – 994934 – 994936.

Ufficio Stampa, 12 settembre 2024