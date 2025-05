San Marino. ISS. “Un minuto per la tua salute”: avanguardia digitale per una sanità più vicina alle persone

Il progetto “Un minuto per la tua salute” prevede lo sviluppo e la pubblicazione di contenuti audio, video, testi, immagini che hanno l’obiettivo di informare la popolazione in ambito sanitario. I temi comprendono contenuti sia di prevenzione che di trattamento e cura e sono sviluppati con la collaborazione diretta dei professionisti sanitari e socio-sanitari delle Unità Operative.

L’idea prevede la creazione di contenuti comunicativi che siano in grado di attrarre e sensibilizzare l’utenza, cercando di coinvolgere anche i giovani e i giovanissimi. L’obiettivo è informare, educare, formare i cittadini per aumentare consapevolezza e compliance. A questi, si aggiunge anche la valorizzazione del personale impegnato in tali attività, nonché la costruzione e il rafforzamento del rapporto di fiducia tra cittadino e professionista sanitario.

I principi cardine su cui si basa il progetto sono l’equità di accesso e la promozione dell’alfabetizzazione sanitaria, che permette di acquisire, comprendere e utilizzare informazioni per la propria salute.

Sulla base di questi presupposti e in continuità con i progetti in corso in merito all’umanizzazione delle cure, al coinvolgimento del terzo settore nel disegno dei servizi, nonché alla costruzione di percorsi multidisciplinari condivisi, si affianca questa iniziativa che si prefigge anche di rafforzare, sotto il profilo clinico ed etico, il binomio professionista – paziente.

Questa idea progettuale prevede la condivisione dei contenuti su ogni pagina Social Media ufficiale dell’Ente, sul sito iss.sm e successivamente sull’APP SMSalute. Il Direttore Generale ha affidato il coordinamento scientifico del progetto al Direttore UOC Medicina Interna, Dr. Gabriele Donati, che seleziona i contenuti e ingaggia i professionisti che partecipano alle attività. Il coordinamento tecnico è stato affidato alla Dott.ssa Sara Pagliarani dello Staff della Direzione Generale e la creazione dei contenuti digitali a Giacomo Ercolani dell’Ufficio Informatico.

“Oltre a informare ed educare – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità, On.le Mariella Mularoni – il progetto rafforzerà il rapporto di fiducia tra cittadini e professionisti sanitari, valorizzando il ruolo di chi lavora ogni giorno per migliorare la sanità pubblica. Il progetto rappresenta una nuova modalità per rendere la sanità ancora più vicina alle esigenze e ai bisogni delle persone, anche grazie al contributo dei giovani e alla collaborazione con il terzo settore”.

“Questa è una sanità che non aspetta che tu faccia una domanda – dichiara il Direttore Generale ISS Francesco Bevere – ti anticipa, ti accompagna, ti ascolta. È un modo nuovo di costruire fiducia, rendere visibile il lavoro quotidiano di tutto il personale, e far sì che ogni cittadino si senta parte di un sistema che lo considera, lo rispetta, lo informa e lo tutela. Il mio slogan continua a essere ‘La persona prima di tutto’ e ‘Un minuto per la tua salute’ è parte di esso: è un passo concreto verso una sanità più umana, vicina e consapevole”.

Ufficio Stampa, 29 maggio 2025

I primi video sono disponibili sui seguenti canali social ufficiali dell’ISS:

Youtube: @istitutosicurezzasociale-RSM

facebook: @ISSRSM

Instagram: iss.unminutoperlatuasalute

Tiktok: @unminutoperlatuasalute