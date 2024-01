San Marino. ISS. Vaccinazione antinfluenzale: open-day straordinario giovedì 18 gennaio

L’Istituto Sicurezza Sociale organizza un open day straordinario contro l’influenza stagionale, a causa dell’andamento dell’epidemia, la cui incidenza in territorio rimane ancora molto alta. Una decisione presa dal Direttore UOC Cure Primarie e Salute Territoriale, Agostino Ceccarini, sentiti i pareri del Dipartimento Prevenzione e della Direzione Sanitaria.

La data scelta è quella di giovedì 18 gennaio, dalle 9 alle 14: come sempre, l’open day si terrà al punto vaccini dell’Ospedale di Stato, al piano -1 della Palazzina Ex Casa di Riposo. Per ricevere l’immunizzazione, l’ISS consiglia di effettuare la prenotazione tramite CUP, telefonando al numero 0549.994889, onde evitare possibili attese.