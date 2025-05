San Marino. Istanza d’Arengo con 9.000 firme per un impianto sportivo multidisciplinare al Parco Laiala. Il Consiglio Grande e Generale dice no ma impegna il governo a valutare la fattibilità

Istanza d’Arengo n.22 del 07-04-2024 – per l’individuazione e la successiva assegnazione di un’area per la realizzazione di un impianto sportivo multidisciplinare per la pratica agonistica e non di atletica leggera, rugby, roller, tiro con l’arco e/o altre Federazioni Sportive

Il Congresso di Stato esprime orientamento non favorevole.

Nel corso del dibattito, interviene Giancarlo Venturini (PDCS): “La proposta individua già un’area ben definita che è quella dell’ex Laiala. E’ ovvio che è necessario fare un approfondimento se l’area è idonea, se gli spazi sono sufficienti o sono disponibili. Vanno verificati questi aspetti sul piano delle proprietà, sul piano progettuale e della fattibilità. Credo valga la pena di dare mandato alle Segreterie di Stato competenti di fare un approfondimento” anche con riferimento ad altre possibili aree. Annuncia quindi che si è addivenuti ad un Ordine del giorno, in accordo con il Segretario di Stato Fabbri, con cui il “Consiglio di Stato dà mandato alle Segreterie competenti di valutare la fattibilità della proposta in oggetto in relazione all’individuazione dell’area e alle relative specifiche tecniche”.

L’Istanza è respinta con 27 voti contrari e 6 favorevoli.

L’Odg è condiviso da tutte le forze politiche tranne Repubblica Futura ed è approvato con 41 voti favorevoli e 3 contrari.