San Marino, Istituti Culturali-Musei di Stato presentano “Aperto-ScuolaMuseo”: la creatività dei bambini protagonista al Museo San Francesco

Ieri pomeriggio, nel suggestivo scenario del Museo Pinacoteca San Francesco di San Marino, è stata inaugurata la mostra didattica “Aperto – ScuolaMuseo”, un progetto che unisce educazione, arte e cittadinanza coinvolgendo i più giovani della Repubblica. Fino al 29 giugno 2025, la struttura di Via Basilicius ospita gli elaborati realizzati da bambini e bambine della scuola elementare durante gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, frutto di un percorso didattico curato con passione dalle Sezioni Didattica e Archeologica degli Istituti Culturali-Musei di Stato, con il prezioso contributo dell’artista Nicola Cucchiaro.

L’esposizione rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo visto con gli occhi dei più piccoli, che, guidati da esperti e insegnanti, hanno elaborato progetti creativi che spaziano dal concetto di città ideale fino alla riflessione sul patrimonio storico locale.

Uno dei progetti più suggestivi è “Per un polittico civico – La nostra città ideale”, nato dalla collaborazione con la classe quinta di Montegiardino. I bambini hanno costruito insieme autoritratti civici, partendo da un’attenta analisi dell’iconografia di San Marino e ispirandosi al polittico di Francesco Menzocchi, conservato nel Museo di Stato. L’idea è stata quella di creare un mosaico collettivo che raccontasse la loro visione di una comunità perfetta, intrecciando arte e senso civico.

Altrettanto coinvolgente è stato il percorso “Aperto – Scuola e Museo” che ha interessato le classi 3A di Domagnano e la 3 di Faetano. In questo laboratorio, le insegnanti hanno sperimentato un ruolo innovativo, quello di curatrici, organizzando un’esposizione dentro le aule scolastiche stesse. La mostra al museo rappresenta la trasposizione di questa esperienza, portando il pubblico a scoprire come lo spazio della scuola si trasformi in galleria d’arte, grazie al lavoro collettivo degli alunni.

Infine, il progetto “Dalla Torre il paesaggio è musica sospesa”, con le classi quarte di Falciano e Chiesanuova, si è concentrato su uno degli elementi più emblematici del patrimonio sammarinese: la Prima Torre. Un luogo intriso di storia, che per molti anni ha ospitato prigioni e spazi chiusi. I bambini hanno lavorato sulla contrapposizione tra gli ampi panorami visibili dalla Rocca e le celle chiuse, realizzando installazioni tridimensionali che incarnano concetti di apertura, trasformazione e liberazione.

“Aperto – ScuolaMuseo” è dunque molto più di una semplice mostra: è un racconto corale, un mosaico di idee e desideri di una nuova generazione che, attraverso il linguaggio dell’arte, si confronta con il passato, la comunità e il proprio futuro. Il Museo San Francesco rimane aperto per accogliere visitatori, famiglie e appassionati fino al 29 giugno con ingresso gratuito.

Un progetto che conferma come l’educazione culturale e artistica possa rappresentare un ponte importante tra le istituzioni e la cittadinanza più giovane, capace di stimolare creatività, consapevolezza e amore per il territorio.