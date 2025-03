San Marino. Istituzione di una imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi – Ratifica Decreto Delegato 28/02/2025 n.29 Modifiche all’articolo 6 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche

Decreto Delegato 28/02/2025 n.29 Modifiche all’articolo 6 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche – Istituzione di una imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi

Segretario di Stato Marco Gatti: “Il presente decreto delegato è emanato dal Congresso di Stato in forza della delega prevista dall’articolo 9 della Legge 1 novembre 1972 n. 42. Con questo decreto delegato vengono apportate delle modifiche all’articolo 6 della predetta legge, articolo che riguarda li pagamento dell’imposta speciale sui prodotti petroliferi e ha visto susseguirsi nel tempo delle modifiche ed aggiornamenti sugli aspetti pratico/operativi relativi, in riferimento ai tempi e modalità. Le modifiche apportate di fatto riprendono, con degli aggiornamenti, le disposizioni regolamentari previste dalla Delibera del Congresso di Stato n. 3del 31 agosto 1987, evidentemente datata, e vengono pertanto aggiunti ai commi esistenti dell’articolo 6 della Legge n. 42/1972 e s. m. ulteriori sei commi. Il predetto aggiornamento nasce dalle esigenze segnalate dal comparto ed altresì da situazioni fattuali concrete. In sostanza vi è dunque un riordino normativo dell’articolo 6 con delle modifiche afferenti le fideiussioni bancarie rilasciate da istituti di credito sammarinesi relative all’apertura di credito per li pagamento dell’imposta speciale sui prodotti energetici, ed altresì sui passaggi di gestioni di impianti.”

Il Consiglio Grande e Generale ratifica il Decreto all’unanimità con 35 voti favorevoli.