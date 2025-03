San Marino-Italia: Convegno su antiriciclaggio ed educazione finanziaria, focus su normativa e sicurezza

San Marino ha ospitato un importante convegno bilaterale tra Italia e San Marino sul tema “Antiriciclaggio ed Educazione Finanziaria”, organizzato dalla Segreteria di Stato per le Finanze e dall’Ambasciata d’Italia. L’evento si proponeva di offrire una panoramica sulle attuali normative in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e sicurezza finanziaria, evidenziando le sfide future e le prospettive di collaborazione tra i due Paesi, anche alla luce del percorso di associazione tra San Marino e l’Unione Europea.

L’incontro ha sottolineato la solidità del quadro normativo vigente sia in Italia che a San Marino, considerati Paesi all’avanguardia nel settore della regolamentazione finanziaria. Fabrizio Colaceci, Ambasciatore d’Italia a San Marino, ha ribadito l’importanza di una collaborazione sinergica per affrontare le sfide imposte dalle nuove tecnologie e dai continui cambiamenti normativi internazionali. “Abbiamo un terreno fortissimo su cui costruire la collaborazione. Le prospettive dell’accordo di associazione e l’avvento delle nuove tecnologie ci impongono di essere sempre aggiornati e pronti a rispondere alle nuove sfide”.

L’evoluzione del settore finanziario, con la diffusione di strumenti digitali come le criptovalute, rende necessario un costante adeguamento delle misure di vigilanza per proteggere investitori e risparmiatori. Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze, ha evidenziato il ruolo cruciale dell’educazione finanziaria per contrastare i rischi di truffe e frodi nel settore finanziario. “L’educazione finanziaria è un aspetto essenziale, considerando i crescenti pericoli per i cittadini derivanti da truffe e pratiche scorrette. L’accordo di associazione con l’UE rappresenta per San Marino un’opportunità per rafforzare la propria presenza nei mercati finanziari, sempre garantendo elevati standard di sicurezza”.