San Marino. Judo Pinocchio: primi classificati Moretti e Caporusso. Straordinario esordio nella categoria agonisti

Domenica 23 marzo 2025, la Sakura Judo San Marino ha partecipato con alcuni suoi atleti agonisti alla fase interregionale, JUDO PINOCCHIO, di Castel Franco Emilia. Walter Moretti e Alessandro Caporusso hanno esordito nella categoria Agonisti Esordienti A entrambi con un primo meritatissimo posto. Walter ha vinto tutti e tre gli incontri in meno di 25 secondi di cui uno in 5 secondi. Un incontro di Judo nella categoria di 12 anni dura 3 minuti. Questo suo risultato è merito di un anno e mezzo di tre allenamenti settimanali svolti con impegno e continuità. Merito va anche ai genitori degli allievi della Sakura che apprezzano a pieno la filosofia del Judo, che tutto è importante per una sana crescita e fondamentale è, oltre lo studio, anche l’attività fisica.