San Marino Junior Open: Mirarchi e Ruchkina sono i campioni 2024

William Mirarchi e Kseniia Ruchkina sono i vincitori dell’undicesima edizione del San Marino Junior Open, il torneo ITF Under 18 conclusosi oggi al Centro Tennis Cassa di Risparmio a Fonte dell’Ovo.

La Ruchkina, seconda testa di serie, ha confermato di essere in ottima forma e, anche nell’atto conclusivo del torneo, ha lasciato un solo game alla spagnola Gabiela Paun, superata con un netto 6-0 6-1. Nella finale maschile, il n.1 Michele Mecarelli, dopo essere stato avanti di un set e un break, ha subito la rimonta dell’avversario, n.2 del seeding. 6-7 6-4 6-2 lo score finale in favore di Mirarchi. Nelle finali di doppio, i trofei sono andati alle lettoni Marija Lauva e Laura Ozola,che hanno battuto il duo Dubik-Lescinska col punteggio di 3-6 6-4 10-4, e alla coppia formata da Lorenzo Berto e Daniel Amarandei, che hanno avuto la meglio su Mirarchi e Carpano per 6-4 7-6.