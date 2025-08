San Marino Junior Open vincono Fumagalli e Pizzolante

Sveva Fumagalli e Christian Pizzolante sono i campioni del San Marino Junior Open 2025, torneo ITF Under 18, di grado J60, che si è concluso oggi sui campi in terra rossa del Centro Tennis Cassa di Risparmio d Fonte dell’Ovo.

La livornese si è imposta in finale sulla londinese Liv Zingg, quattordici anni e settima forza del tabellone, con un doppio 6-2.

Il tennista di Taranto ha avuto la meglio sul favorito del seeding maschile, Tommaso Pedretti, con il risultato di 6-7 (8) 6-3 6-1.

Pedretti si è poi rifatto nella finale del doppio maschile dove, in coppia con Andrea Petrini, ha superato il duo formato dal bulgaro Brian Dal Zilio e dall’inglese Enrico Franchi 7-6 (3) 5-7 10-5.

Nella finale del doppio femminile il titolo è andato invece alla coppia formata dalla russa Vasilisa Dorina e dalla lettone Marina Markina, terza testa testa di serie, che ha superato 7-6 (7) 6-4 le italiane Sofia Cadar e Ludovica Casalino, quarta forza del tabellone.