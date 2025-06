San Marino. Juvenes Ciclismo celebra il 21 giugno al Parco Laiala la Giornata Mondiale della Bicicletta con un evento per grandi e piccoli

Anche quest’anno la Società Sportiva Juvenes Ciclismo, in collaborazione con il Team Cycling Academy, scende in pista per celebrare la Giornata Mondiale della Bicicletta, istituita dalle Nazioni Unite (ONU) per promuovere l’uso della bici come strumento di mobilità sostenibile, salute e inclusione sociale.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 giugno 2025, a partire dalle ore 15, presso il Pistino Ciclistico MTB “Michael Antonelli” al Parco Laiala di Serravalle. Una festa aperta a tutti – bambini, ragazzi, adulti e famiglie – pensata per vivere insieme un pomeriggio dedicato alla passione per la due ruote.

Un Bicycle Day tra sport, giochi e amicizia

L’evento, ribattezzato “Bicycle Day”, sarà l’occasione per condividere e diffondere la consapevolezza dei benefici sociali e ambientali derivanti dall’utilizzo della bicicletta. Un mezzo che non è solo sport, ma anche un alleato quotidiano per la salute, la mobilità urbana e la tutela dell’ambiente.

Il programma prevede prove di abilità, giochi, musica, una merenda condivisa e tante attività per tutte le età, con il supporto degli staff tecnici delle due società organizzatrici.

La scuola di ciclismo continua tutto l’anno

La Juvenes Ciclismo ricorda inoltre che, ogni giovedì alle ore 17, è attiva la Scuola di Ciclismo per Giovanissimi, rivolta a bambini e bambine dai 6 anni in su, sempre presso il Pistino Michael Antonelli. Un’occasione ideale per avvicinare i più piccoli al mondo del ciclismo in modo sicuro, educativo e divertente.