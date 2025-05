San Marino. Juvenes Dogana decimata, il pareggio contro il Domagnano vale più di un punto Formazione ampiamente rimaneggiata da Achille Fabbri che deve fare i conti con l’infermeria. Dopo l’iniziale squillo di Ferraro è un acuto di Paszynski a salvare il risultato

SERRAVALLE (RSM) – domenica 27 ottobre 2024 – Un bicchiere mezzo pieno, per la Juvenes Dogana, che alla settima giornata di campionato sammarinese non riesce ancora a trovare la vittoria ma si deve accontentare di un pareggio, disputando una coraggiosa partita a Montecchio contro il Domagnano con una squadra praticamente decimata. Fuori Rodriguez per squalifica, restano ai box anche Cevoli, Arradi e, last minute per influenza, anche Mazzavillani, con una difesa completamente da ridisegnare. In panchina solo quattro giocatori di movimento tra l’altro molti dei quali non al top della forma.

La squadra di Achille Fabbri paga dazio all’inizio del match di questa situazione tanto che al quarto giro di orologio Ferraro trova subito il vantaggio: lanciato bene in area, scarta Gentilini e la piazza in rete. Fatta eccezione di un tiro altissimo da fuori di Tani al 9′, sono i giallorossi a fare la partita: all’8′ Buda calcia di prima intenzione dopo una bella combinazione del Domagnano, il suo tiro di esterno viene parato da Gentilini. Al 12′ cross potente nel mezzo di Ferraro dove nessuno ci arriva e al 15′ si sfiora il 2-0 con la traversa di Gregori. Dopo il quarto d’ora la Juvenes Dogana inizia a reagire: al 17′ passaggio di Merli che prova a innescare Traglia, ma para Colonna. Al 23′ Paszynski parte in contropiede e si fa tutto il campo da solo dopo che recupera un pallone perso da Buda. Peccato che davanti al portiere si mangia il gol del pareggio. Risponde al 25′ Perazzini con una conclusione a fil di palo, passano i minuti e Merli al 38′ tira troppo centrale per impensierire Colonna. Un minuto dopo è Traglia a rendersi pericoloso ma viene anticipato nella ricezione di un cross dalla destra. La partita però cambia verso al 42′ quando Traglia dalla sinistra sterza e ubriaca un avversario, la passa a Paszynski che stoppa e tira a fil di palo, insaccando la palla. Il primo tempo si chiude quando al terzo minuto di recupero Perazzini cross per Mazzavillani ma Gentilini la prende con le mani, quindi l’arbitro Ilie manda tutti negli spogliatoi.

Il secondo tempo comincia in maniera blanda e senza emozioni almeno per il primo quarto d’ora: si segnalano solo un bel cross di Amati, non colto da Perazzini, al 54′, una debole conclusione di Lisi al 57′ e ancora un tiro sporco di Perazzini da lontano al 59′. La prima vera occasione è quella sui piedi di Amati al 60′, un tiro da fuori potente e deviato in angolo da Gentilini in tuffo. Al 61′ Paszynski fiuta la doppietta quando parte in contropiede su assist di Simeoni, per poi regalare il pallone a Colonna. Ancora al 68′ copione che si ripete, con salvataggio del portiere del Domagnano sull’attaccante polacco; pochi secondi dopo il fronte si ribalta e anche Gentilini deve intercettare un rischio. La Juvenes Dogana getta il cuore oltre l’ostacolo e prova a fare la partita: al 74′ cross di Merli su Simeoni ma il Domagnano respinge, due minuti dopo altro traversone di Simeoni deviato in angolo. Cerca la reazione anche la squadra di Rossi con un tiro sporco di Rushani all’80’ e una conclusione, imprecisa e centrale, di Ferraro all’82’. All’87 un capovolgimento di fronte: Gentilini para il colpo di testa di Perazzini, sulla ripartenza Omgba, entrato da poco al posto di Paszynski, salta un avversario per esplodere un tiro potente e preciso che solo i guantoni di Colonna possono togliere dall’incrocio dei pali. A seguire nell’azione successiva è Tani a provarci da fuori. Omgba ci prova ancora allo scadere provando a innescare un contropiede con Parma provvidenziale nel togliergli la palla dai piedi. L’ultima azione buona è però per il Domagnano con una palla pericolosa a 92′ nell’area biancorossoblu, dove però nessuno ci arriva. Per Ilie va bene così e si torna negli spogliatoi con una Juvenes Dogana che torna a muovere la classifica e resta a tre lunghezze di distanza dal Domagnano.

«I ragazzi hanno fatto una partita di cuore – commenta Mister Achille Fabbri – mancavano molti giocatori non per ultimo Mazzavillani che nella notte ha avuto la febbre. Tutti hanno dimostrato grande cuore e fatto una bella partita. Siamo stati un po’ più titubanti nel primo tempo dove abbiamo subìto l’intensità del Domagnano, poi le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Ancora ci manca un pizzico di fortuna e di esperienza per poter portare a casa la partita con le occasioni che abbiamo. Dobbiamo solo lavorare tanto con questi ragazzi che tanto mi danno sugli aspetti della voglia, della grinta».

Sul gol di Paszynski: «Viktor, come Ferrulli o anche Pedini, sono ragazzi giovanissimi che hanno giocato poco in categoria. Dobbiamo aspettarli ma hanno voglia di fare e lavorare, sono degli atleti seri che possono solo crescere», è il commento di Mister Fabbri.

Cosa serve adesso per la prossima sfida contro la San Marino Academy Under 22? «Recuperare più giocatori possibili per noi in questo momento è fondamentale – risponde l’allenatore della Juvenes Dogana – fra Rodriguez squalificato e diversi acciacchi abbiamo diversi giocatori fuori. Abbiamo bisogno di fare bottino pieno e trovare entusiasmo, i ragazzi se le meritano e la classifica piange per quello che abbiamo dimostrato in queste giornate. Ci aspetta una settimana come le altre, di grandi allenamenti, di divertimento e fatica, so che i ragazzi non si tirano indietro e sono contento di questo».

«Sono felice per essere finalmente riuscito ad aiutare la squadra – conclude Wiktor Paszynski, autore del gol del pareggio – ma anche un po’ arrabbiato perché se non avessi sbagliato quei due gol avremmo potuto vincere tranquillamente la partita. Sono convinto di aver scelto il campionato sammarinese per avere visibilità, aprirmi più strade e opportunità. Adesso l’obiettivo è fare bene con la squadra e aiutarla segnando il più possibile. La prossima partita dobbiamo assolutamente vincere, dopo aver cambiato modulo oggi abbiamo dimostrato di avere maggiori opportunità sottoporta, quello che ci mancava. Di partita in partita credo che riusciremo a ottenere sempre più punti e a raccogliere quanto ci meritiamo».

Il tabellino dell’incontro

Domagnano – Juvenes Dogana 1-1

Domagnano: Colonna, Faetanini (90’+1 Baffoni), Parma, Merendino, Perazzini, Nanni (52′ Amati), Buda (52′ Rushani), Gregori, Ferraro, Babboni, Mazzavillani M. (71′ Angelini). A disposizione Batori, Cervellini, Cian, Gozzi, Sensoli. All. Rossi

Juvenes Dogana: Gentilini, Baldazzi (84′ Pasolini), Pedini, Sylla, Tani, Lisi, Paszynski (84′ Omgba), Valentini, Simeoni, Merli (90′ Tumidei), Traglia. A disposizione Ronci, Battistini, Ferrulli, Gatti. All. Fabbri

Arbitro: Ilie (Assistenti Salvatori e Tura, quarto uomo Villa)

Reti: 4′ Ferraro, 42′ Paszynski