San Marino. Juvenes Dogana pronta per l’esame Virtus: Nicola Ferrulli resta ai box

L’attaccante pugliese si era infortunato nel precedente match contro la Libertas e resterà a riposo ancora qualche giorno. Giacomo Valentini: “Sono sicuro che sapremo dare il massimo”

DOGANA (Serravalle, RSM) – giovedì 19 settembre 2024. La terza giornata di regular season del campionato sammarinese di calcio a 11 inizia già con un big match: quello tra i campioni in carica della AC Virtus e la Juvenes Dogana che, pur imbattuta tra amichevoli e impegni ufficiali, cerca ancora di aggiungere un +3 alla propria classifica. Nella partita che verrà disputata a Dogana e non ad Acquaviva come originariamente designato, la Juvenes ha preparato questo appuntamento come sempre con il massimo della serietà e cercando di affinare le manovre di gioco sotto i suggerimenti del tecnico Achille Fabbri. Per quanto riguarda i giocatori a disposizione, ci saranno praticamente tutti fatta eccezione di Riccardo Colonna, ancora in ripresa dall’infortunio, e Nicola Ferrulli: lo staff tecnico ha preferito tenere a riposo il promettente attaccante pugliese dopo che nel match contro la Libertas aveva riportato l’infortunio a una spalla, in via di recupero. Per questo motivo in questi giorni sono state provate nuove soluzioni in attacco per poter compensare all’assenza negli undici titolari del centravanti 19enne.

A presentare la sfida è il difensore sammarinese Giacomo Valentini, stabilmente nel giro della nazionale di Roberto Cevoli, protagonista nella partita amichevole di Chi?in?u contro la Moldova e tra i presenti in panchina nel successo in Nations League contro il Liechtenstein.

«Dopo partite contro Liechtenstein e Moldavia, in cui giochi contro avversari molto forti, si ritorna sempre a casa a San Marino con ancora più voglia ed energie per affrontare le partite – esordisce il difensore – domenica scorsa contro la Libertas è stata una partita particolare in cui abbiamo creato molte occasioni mancandoci però cinismo sotto porta e un pizzico di fortuna. D’altra parte ci siamo difesi bene, in modo compatto, limitando fortemente le azioni degli avversari. Abbiamo capito gli errori commessi e le cose ben fatte, dobbiamo ripartire da questo e ci siamo allenati per fare bene contro la Virtus».

Venendo ai neroverdi, Valentini spiega: «Si tratta di una squadra importante che negli ultimi anni ha dimostrato tanto grazie a giocatori d’esperienza in ogni reparto del campo, dalla porta all’attacco. Il blocco squadra è rimasto pressoché compatto, i compagni si conoscono sia per le qualità che per le possibili difficoltà. Riguardo alla partita potrebbero metterci in difficoltà ma in allenamento abbiamo preparato al meglio la sfida, sono sicuro che sapremo dare il massimo se sapremo ascoltare il mister, mettendo in pratica le sue direttive».

Tra nazionale e club Valentini sta cercando di costruirsi un futuro da protagonista. «Questo è ormai il mio secondo anno da difensore, un ruolo che mi sta piacendo sempre di più, in cui mi trovo bene – sono le parole del 23enne – il mio obiettivo come squadra è quello di arrivare sempre più in alto con la Juvenes Dogana, a livello personale vorrei crescere il più possibile, conoscendo i miei limiti e lavorando su questi. Inoltre ho la fortuna di avere nel mio reparto giocatori ottimi tra cui Michele Cevoli, con lui sono due anni che giochiamo assieme, una bravissima persona che mi aiuta in campo dandomi la sicurezza di potermi esprimere al meglio in campo in tutte le mie qualità».

Quella di domani, venerdì 20 settembre, con calcio di inizio alle 21:15 sarà la prima di una terna di partite in pochi giorni dato che mercoledì 25 settembre ci sarà la sfida di andata degli ottavi di Coppa Titano contro il Fiorentino (ore 20:45, Acquaviva) e sabato 28 settembre l’atteso match di campionato contro il sorprendente Murata (ore 15, Fiorentino). «La Juvenes Dogana è organizzata e attrezzata per tutti gli obiettivi compresa la Coppa Titano – conclude Valentini – per cui dovremo ben figurare anche lì magari fornendo opportunità a chi gioca meno in campionato dando quindi stimoli maggiori sia a loro che a tutta la squadra».