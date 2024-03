San Marino. Juvenes Dogana, secondo assalto ai playoff: sabato c’è il Murata

I biancorossoblù ancora a caccia dell’aritmetica qualificazione, ma i bianconeri sono avversario di livello

La Juvenes Dogana si prepara a giocare il secondo match point per i playoff, sempre, però, tenendo d’occhio anche ciò che le succede davanti. Nella 25a giornata, i biancorossoblù sfideranno il Murata, squadra che li precede in classifica di otto punti e che, vincendo, potrebbe certificare aritmeticamente il proprio accesso diretto alla post season, sperando anche in un incrocio favorevole di risultati nelle zone centrali della graduatoria. Dopo una striscia positiva di quattro partite – tre vittorie e un pareggio –, domenica scorsa la Juvenes Dogana si è fermata, di misura, nel derby con il Cosmos, mentre il Murata ha superato per 1-0 la Folgore, in una sfida chiave per i playoff. Facendo, per altro, un favore alla squadra di Manuel Amati, che al momento è settima e precede di cinque lunghezze il club di Falciano e il Fiorentino.

Per l’incontro, in programma sabato, alle 15, allo stadio di Montecchio, la Juvenes Dogana ritroverà Carlo Cisternino, che ha smaltito il problema fisico che lo aveva tenuto fuori nelle ultime giornate, mentre è in dubbio Nicholas Lisi, comunque inserito tra i convocati. “Cisternino ha svolto una settimana di lavoro piena – spiega Amati –. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma rientra tra i disponibili. Lisi è stato un po’ sfortunato, perché aveva ricominciato ad allenarsi, dopo la pubalgia, ma ha avuto una ricaduta influenzale. Vedremo se ci sarà”. In merito al lato tattico della sfida, è ormai nota la pericolosità offensiva del Murata a tinte verdeoro, che dispone di diverse soluzioni anche in un periodo in cui mancano le reti di Affonso e Rafael Ura, mattatori della prima parte di stagione: “Ci siamo preparati per contrastare soprattutto la pericolosità dei loro attaccanti e le difficoltà che ci potrebbero creare sulle fasce – afferma Amati –. Vogliamo trovare più riferimenti in campo rispetto alla gara di andata, in cui abbiamo sofferto molto”.