San Marino. Juvenes Dogana, tre vittorie in amichevole per guardare con fiducia alla stagione

Venerdì, la squadra di Serravalle sfiderà il Tre Penne nel primo turno di campionato. Amati: “Buoni segnali dai test”

Una stagione che riprende da dove era finita quella precedente, a livello di gioco, e con lo stesso obiettivo: tornare ai playoff. Con queste premesse sta per partire l’annata della Juvenes Dogana, che venerdì esordirà nel Campionato sammarinese 2023/24 contro i campioni del Tre Penne. Una sfida ardua, ma che in due occasioni su quattro, lo scorso anno, si era conclusa con un buon esito per la società di Serravalle. Sono cinque le amichevoli che i biancorossoblù hanno disputato in estate, per prepararsi: tre di queste, contro il San Bartolo (3-1), il River Delfini (7-0) e il Pennarossa (4-2), sono state vinte, una, contro l’Athletic Poggio (1-1), è finita in pareggio e una è stata persa di misura, contro il Tre Fiori (1-2). Ben distribuiti i goal, soprattutto tra gli attaccanti, con Benedetti e Stella autori di tre reti a testa e migliori marcatori del precampionato, seguiti da Salvemini, Colonna, Pasquinelli e Gianmaria Borghini, con due, e da Meluzzi e Baldazzi con una ciascuno.

“Le amichevoli hanno dato dei segnali positivi – commenta l’allenatore, Manuel Amati –. Quello che abbiamo lasciato a livello di gioco, a maggio, lo abbiamo ritrovato fin da subito: buone le combinazioni di smarcamento, la costruzione e la prima manovra. Sono rimasti alcuni problemi in fase di rifinitura e di finalizzazione, su cui però stiamo lavorando in maniera specifica. Spero che non sia un caso che nelle ultime amichevoli i goal siano arrivati tutti dagli attaccanti e mi auguro che questi siano i frutti auspicati del lavoro fatto, perché un obiettivo importante è migliorare quanto accade negli ultimi 30 metri”.

Nell’esordio di campionato saranno disponibili anche Pasquinelli, che ha recuperato dall’infortunio al legamento crociato patito in inverno, Valentini e Baldazzi, mentre non ci sarà Tumidei, che ha accusato un problema a inizio preparazione e ha ancora del liquido nel ginocchio. “Forse a metà della prossima settimana tornerà in gruppo, ma è chiaro che poi dovrà ricominciare ad allenarsi da zero – spiega Amati –. Per quanto riguarda la partita di venerdì, siamo curiosi di misurarci con una squadra di primo livello. Già l’abbiamo fatto contro Tre Fiori in precampionato, con buone risposte, ma il Tre Penne è già in forma, avendo avuto degli impegni estivi. Anche se in maniera irregolare, sono stati in movimento e hanno più riferimenti rispetto a noi, almeno in gare ufficiali. La partita sarà complicata: loro sono i campioni in carica, hanno un organico di primo piano e una guida tecnica che dà continuità rispetto agli ultimi anni. Siamo contenti di giocare di sera, perché la temperatura ci aiuterà ad abbandonare le difficoltà dell’estate, mentre non siamo felicissimi per il fatto di non avere Pasolini, impegnato con la Nazionale Under 21, ma la squadra si presenta in buone condizioni”.