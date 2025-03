SAN MARINO. JUVENES SCUOLA DI CICLISMO GIOVANISSIMI

La Società Ciclistica Juvenes di Serravalle comunica che nei mesi di settembre e ottobre 2024 prosegue la Scuola di Ciclismo Giovanissimi per Bambini e Bambine dai sei anni in poi presso il Pistino Ciclistico MTB Michael Antonelli al Parco Laiala di Serravalle nel giorno di Giovedì ore 17 di ogni settimana per poi proseguire durante il periodo invernale con attività in un ambiente al chiuso. Per informazioni contattare i numeri: 334 7370772 – 335 7346975.

La Juvenes Ciclismo esprime soddisfazione per la partecipazione dei bambini e bambine all’evento del 29 agosto scorso al Pistino MTB in occasione dell’iniziativa “ Attraversare l’Europa con il Fair Play e la Pace “ nella ricorrenza del 30° anniversario di fondazione EFPM suggerita dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in collaborazione con la Juvenes Ciclismo, la Giunta di Castello di Serravalle.

