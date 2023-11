San Marino. JUVENES TENNISTAVOLO IN RAMPA DI LANCIO. IN ARRIVO XXXI MEDITERRANEAN CUP 2023

Terminate le celebrazione della Società Sportiva Juvenes Serravalle, nella ricorrenza del 70° anniversario della fondazione (1953-2023) e dei 40° anni di attività pongistiche della Juvenes Tennistavolo con la prima pubblicazione dedicata al pongismo bianco azzurro, un omaggio a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita della disciplina sportiva del Tennistavolo nella Repubblica di San Marino; la Società del Castello di Serravalle ha ripreso a pieno ritmo le proprie attività sportive nei Campionati a Squadre nazionali e regionali della FITET con la presenza di tre Team in Serie C1, Serie C2, Serie D2 e la partecipazione ai vari Tornei Regionali e Nazionali di Categoria. Una attività che la Juvenes porta avanti, nel corso degli anni, in sinergia con la Federazione Sammarinese Tennistavolo (FSTT) con un ricco palmarès di brillanti risultati ottenuti sul campo sia in campo regionale, nazionale e internazionale puntando sempre ad incrementare il settore giovanile con la Scuola di Tennistavolo FSTT e sotto l’esperta guida tecnica del Maestro Claudio Stefanelli che assieme ai suoi validi collaboratori tengono alta la bandiera del Tennistavolo sammarinese.

Intanto per gli amanti della disciplina del Tennistavolo e gli sportivi, è in arrivo a San Marino una importante manifestazione internazionale; nei giorni 1-2-3 dicembre 2023 il Multieventi Sport Domus di Serravalle ospiterà la XXXI edizione MEDITERRANEAN CUP 2023 International Table Tennis Transalpine Trophy evento promosso e organizzato dalla Federazione Sammarinese Tennistavolo (FSTT), Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) con l’egida di Mediterranean Table Tennis Union (MTTU); le giovani racchette Under 12 dei Paesi del Mediterraneo e Regioni italiane sono in arrivo nell’antica Terra della Libertà, un appuntamento da non perdere anche per sostenere i giovani pongisti del Titano.

