San Marino, Juvenes Tennistavolo: ritorna la Coppa Marche con il Memorial Don Peppino Innocentini

La Società Sportiva Juvenes Tennistavolo in collaborazione con il Comitato Regionale FITET Marche organizzano per il giorno Domenica 15 giugno 2025 ore 9 al Multieventi Sport Domus di Serravalle San Marino la COPPA MARCHE 2025 con la presenza di tutte le Società pongistiche della Regione Marche e della Juvenes Tennistavolo e il Patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle, le racchette delle diverse categorie in programma si contenderanno la prestigiosa Coppa Marche che per l’occasione la Società Sportiva di Serravalle ha voluto rendere omaggio nel ricordo del Suo Fondatore con il “ MEMORIAL DON GIUSEPPE INNOCENTINI.



La Juvenes Tennistavolo che da oltre 42 anni è presente nel panorama pongistico nazionale, regionale della FITET con la partecipazione ai diversi Campionati Nazionali, Regionali a Squadre e Tornei Nazionali e Regionali con una striscia di brillanti risultati sportivi conseguiti nel tempo, conclude la stagione agonistica ed è proiettata con rinnovato slancio alle future sfide che l’attendono. La Società Sportiva Juvenes desidera ringraziare tutti i Pongisti, Tecnici e Collaboratori che come sempre dimostrano attaccamento ai colori della Società e impegno nel costante lavoro quotidiano della Palestra e suoi tavoli da gioco durante le competizioni. Un ringraziamento particolare anche ai Team Femminili e Maschili, ai Tecnici che ai recenti Giochi dei Piccoli Stati d’Europa di Andorra 2025 hanno conquistato le meritate medaglie di Bronzo portando a 49 medaglie il totale del Palmares del Tennistavolo sammarinese.

Comunicato stampa – Società Sportiva Juvenes Tennistavolo