San Marino, l’8 agosto in scena il “Passator cortese”: spettacolo teatrale in Piazza Sant’Agata

La figura affascinante e controversa del Passator cortese sarà protagonista dello spettacolo teatrale “Stuvanè de Pasador”, in programma venerdì 8 agosto alle ore 21 in Piazza Sant’Agata, nel cuore di San Marino Città. L’evento è promosso dall’associazione culturale Il Setaccio in collaborazione con la compagnia teatrale I Viaggiatori nel Tempo di Rimini.

La rappresentazione si concentra sulla vicenda di Stefano Pelloni, noto appunto come Passatore, brigante romagnolo di metà Ottocento, la cui leggenda ancora oggi affascina e divide l’opinione pubblica. Criminale feroce o ribelle generoso? La sua figura, densa di contraddizioni, continua a ispirare scrittori, studiosi e artisti.

Nella nota diffusa dagli organizzatori si sottolinea come la Romagna sia ancora oggi attraversata da un dibattito aperto: Pelloni fu solo un fuorilegge crudele o una sorta di Robin Hood nostrano, che rubava ai ricchi per sfidare un destino segnato dalla miseria e dalle ingiustizie del tempo?

Il poeta Giovanni Pascoli nel 1880 lo inserì in una celebre ode alla Romagna, in cui lo definì “cortese” – termine ambiguo, che può riferirsi tanto alla sua presunta galanteria quanto a un animo nobile: “Cui tenne pure il Passator cortese, re della strada, re della foresta…”

Lo spettacolo, a ingresso libero, vuole dunque offrire al pubblico uno sguardo teatrale su un personaggio storico che ha segnato l’immaginario collettivo romagnolo, alternando momenti drammatici a riflessioni storiche e poetiche.

L’appuntamento è fissato per venerdì 8 agosto alle ore 21 in Piazza Sant’Agata a San Marino Città.