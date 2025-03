San Marino. L’80° anniversario della battaglia di Monte Pulito su un dittico postale di Poste San Marino

Celebrate le gesta e il sacrificio del soldato Gurka Sher Bahadur Thapa insignito postumo della Victoria Cross

SAN MARINO, 11 giugno 2024 – Poste San Marino emetterà il prossimo 15 giugno la serie postale, richiesta dalla Giunta di Castello di Faetano per commemorare l’80° anniversario della battaglia di Monte Pulito e del sacrificio del soldato Gurkha Sher Bahadur Thapa, insignito postumo della Victoria Cross, la più alta onorificenza militare britannica assegnata per il valore “di fronte al nemico”. I Gurkha nepalesi sono un corpo di élite dell’esercito britannico, particolarmente conosciuti per il loro coraggio e la loro fedeltà. Sher Bahadur Thapa fu uno di questi soldati che contribuirono in maniera importante alla vittoria alleata.

“Il 18/19 settembre 1944, una compagnia del 9° Gurkha Rifles incontrò una feroce opposizione da una postazione tedesca ben posizionata. Il comandante della sezione e fuciliere Sher Bahadur Thapa effettuò una carica e riuscì a mettere a tacere la mitragliatrice. Dopo che il suo comandante di sezione fu ferito, il Fuciliere, ormai solo, si diresse verso la parte esposta di un crinale, da dove, ignorando le raffiche di proiettili, riuscì a mettere a tacere altre mitragliatrici, a coprire una ritirata e a salvare due uomini feriti, prima di essere definitivamente ucciso”.

La Compagnia dei Gurkha si trovava in un territorio di confine tra lo Stato di San Marino e l’Italia, nel Castello di Faetano, dove ogni anno visitatori e diplomatici giungono appositamente dall’estero per partecipare alle commemorazioni organizzate dalla Giunta nel mese di settembre. In merito alla Victoria Cross esiste anche una filatelia tematica “Victoria Cross stamps”.

Il primo francobollo da euro 0,90 riproduce un’illustrazione del fuciliere Gurkha Sher Bahadur Thapa, con il Monte Titano sullo sfondo, prima della battaglia di Monte Pulito. A completare il valore “0,90”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “80° anniversario della battaglia di Monte Pulito”, il nome del bozzettista e l’anno 2024.

Il secondo valore da euro 0,90 riporta invece un’illustrazione del fuciliere Gurkha Sher Bahadur Thapa, mentre salva un compagno ferito durante la battaglia di Monte Pulito. A completare il valore “0,90”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “80° anniversario della battaglia di Monte Pulito”, il nome del bozzettista e l’anno 2024.

La bandella a sinistra del foglio riporta il titolo “80° anniversario della battaglia di Monte Pulito”, un testo sulla battaglia, il simbolo dei Fucilieri Gurkha e la scritta “Emissione richiesta dalla Giunta di Faetano in ricordo dell’eroico gesto di Sher Bahadur Thapa”.

Il prossimo 21 giugno l’emissione di Poste San Marino sarà presentata agli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino.

Data di emissione: 15 giugno 2024

Valori: dittico da n. 2 valori da euro 0,90. Minifoglio da 4 francobolli (due dittici) con bandella a sinistra

Tiratura: 20.000 serie

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13 ¼ x 13

Formato francobolli: 30 x 40 mm