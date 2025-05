San Marino. La Cava dei Balestrieri accoglie il Torneo dei Castelli: un tuffo nella tradizione Sammarinese

Nel cuore della Repubblica di San Marino, tra mura antiche e tradizioni che affondano le radici nei secoli, si rinnova un appuntamento che parla d’identità, appartenenza e passione. Sabato 31 maggio 2025, alle ore 15:30, l’incantevole Cava dei Balestrieri farà da sfondo a uno degli eventi più attesi dell’anno: il Torneo dei Castelli di Tiro con la Balestra, storica sfida tra i rappresentanti dei nove Castelli della Repubblica.

Organizzata dalla Federazione Balestrieri Sammarinesi, con il patrocinio delle Segreterie di Stato per gli Affari Interni, la Cultura e il Turismo, la manifestazione celebra lo spirito sammarinese attraverso un’affascinante competizione che unisce sport, cultura e rievocazione storica.

L’intera cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare: famiglie, bambini, turisti e appassionati potranno vivere un pomeriggio unico, tra emozione e suggestione, in uno dei luoghi più iconici del nostro territorio.

La manifestazione prenderà il via alle ore 15:15 con l’imperdibile corteo storico, che sfilerà tra le vie del centro regalando al pubblico un’atmosfera immersiva nei fasti del medioevo, grazie a costumi d’epoca, musiche, bandiere e figuranti.

Al suo arrivo alla Cava dei Balestrieri, previsto per le 15:30, il corteo darà ufficialmente il via a una sequenza di momenti coinvolgenti: si comincerà con l’esibizione del Ballo di Corte, raffinato tributo alle eleganze del passato, cui seguirà il torneo di tiro con la balestra, momento clou della giornata, in cui le squadre dei nove Castelli si sfideranno con precisione e fierezza per conquistare la prestigiosa Coppa d’Argento, simbolo di eccellenza e tradizione.

A rendere ancora più scenografica la giornata, sarà lo spettacolo dei Gruppi Sbandieratori e Musici, che animeranno la Cava con le loro evoluzioni coreografiche e ritmi incalzanti. Il pomeriggio si concluderà con la proclamazione e la premiazione dei vincitori, suggellando una celebrazione che ogni anno richiama spettatori da tutto il territorio e non solo.

Nato nel 1976, il Torneo dei Castelli è oggi una delle manifestazioni più sentite e rappresentative della Repubblica di San Marino. Un evento che unisce generazioni, racconta la storia, rafforza l’identità e restituisce alla comunità il piacere di ritrovarsi, fianco a fianco, nel segno delle proprie radici.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Un’occasione imperdibile per scoprire o riscoprire l’anima più autentica di San Marino, tra spettacolo, tradizione e orgoglio collettivo.