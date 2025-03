San Marino. La classe arbitrale scalda i motori nel raduno prestagionale 

Due giorni intesi, dedicati al lavoro sul campo quanto in aula, per la classe arbitrale di San Marino – prossima al debutto stagionale nelle competizioni sammarinesi, a partire dalla Supercoppa Sammarinese di mercoledì 28 agosto ed il successivo weekend in cui ripartirà la corsa al titolo di campione del Titano.

Il consueto appuntamento con il raduno prestagionale ha coinvolto tutti gli esponenti dell’Associazione Sammarinese Arbitri, demandando alla mattinata di sabato l’appuntamento con Simone Savoretti – Preparatore atletico della categoria, che ha impegnato arbitri e assistenti per un paio d’ore di intenso lavoro al San Marino Stadium. Pressoché contemporaneamente, si è tenuta la riunione dedicata agli Osservatori arbitrali, coinvolti dalle relazioni di Stefano Podeschi, Giacomo Cenci e Matteo Trefoloni – Responsabile del Settore Tecnico dell’AIA. Gradito ospite dell’ASA, Trefoloni ha curato anche la presentazione che – dopo l’apertura dei lavori demandata al Presidente della FSGC, Marco Tura – si è incentrata sulla lettura del gioco, elemento spesso determinante per un’interpretazione efficace degli episodi di campo, che vuole essere tanto aderente ai precetti regolamentari quanto tutelante delle dinamiche proprie del calcio.

Dopo pranzo, Simone Savoretti – stavolta in aula – ha impegnato gli ufficiali sammarinesi discutendo gli elementi di utilità collegati agli allenamenti ed al riscaldamento pre-gara. Del resto, agli arbitri è ormai da tempo richiesto di abbinare qualità atletico-motorie proprie di un atleta in senso stretto alla perfetta conoscenza ed applicazione del regolamento. Così, anche la gestione di tutte le sfaccettature di un incontro richiede la completa conoscenza da parte del team arbitrale di volta in volta designato: proprio sul match management si è concentrata buona parte delle relazioni pomeridiane. La mattinata della domenica si è invece aperta con l’approfondimento delle linee guida comportamentali: nella fattispecie, gli ufficiali di gara sono stati guidati da Cristiano Ascari. Elementi di valutazione più specifici, quali tocchi di mano e falli tattici, sono stati infine demandati alle presentazioni dedicate da parte di Matteo Trefoloni, prima del pranzo che ha celebrato la conclusione dei lavori.

