San Marino. La Coalizione Libera/PS – PSD si presenta alle Elezioni del 9 Giugno

In un panorama politico che ha visto anni di divisioni e incertezze, la sinistra sammarinese si ritrova unita sotto la bandiera della Coalizione Libera/PS – PSD. Con le liste già presentate e i programmi delineati, la coalizione riafferma il proprio impegno verso i valori fondamentali dell’intera sinistra sammarinese e si propone come il fulcro per il rinnovamento del Consiglio Grande e Generale.

Dopo un lungo periodo segnato da antipolitica e delusioni, la coalizione rappresenta un pilastro di stabilità e di prospettiva, sia per il presente che per il futuro. Offre ai riformatori sammarinesi la certezza di una partecipazione attiva al prossimo governo, e crea solide basi per la formazione di un grande soggetto politico di sinistra capace di guidare il cambiamento necessario.

La coalizione è l’unica vera alternativa alla tendenza conservatrice che ha finora frenato le potenzialità del nostro Paese. La visione di Libera/PS – PSD si estende oltre la semplice critica; propone soluzioni concrete per guidare San Marino verso un futuro di apertura e innovazione, sfruttando le opportunità offerte dall’integrazione nel mercato unico dell’UE e dal mondo che cambia.

Dal 2008, San Marino ha affrontato una transizione difficile dal modello offshore, un percorso complesso, che ha esposto la comunità a numerose criticità, senza una sufficiente trasparenza:

-i dissesti finanziari hanno eroso la fiducia nel sistema e nelle istituzioni bancarie;

-i processi penali hanno messo in luce un sistema giudiziario in bilico tra autonomia e influenza;

-gli interventi forzosi e poco ragionati sulle istituzioni hanno creato un evidente disequilibrio tra i poteri dello Stato.

Questo percorso tortuoso ha messo a dura prova i sammarinesi, spesso senza la dovuta trasparenza e coinvolgimento. Uno dei passi fondamentali per ristabilire la fiducia sarà garantire la piena accessibilità agli atti che sono stati secretati senza alcuna base giuridica. La coalizione Libera/PS – PSD si impegna a fare luce su queste dinamiche, per assicurare che ogni cittadino sia informato e coinvolto nelle decisioni che formeranno il futuro del Paese. Questo è un impegno irrinunciabile per chi vuole una vera trasparenza e riforme radicali.

La Coalizione Libera/PS – PSD ha delineato un programma in undici punti, volto a trasformare San Marino in un Paese più dinamico, giusto ed evoluto. Nei prossimi giorni, la coalizione si impegnerà a incontrare tutte le forze politiche che hanno presentato una lista elettorale. L’obiettivo è avviare un confronto, basato sul dialogo e sul rispetto reciproco, per verificare le convergenze sui punti proposti e per costruire una base solida di collaborazione.

San Marino si trova a un bivio. È il momento di scegliere un percorso di energia, movimento e trasformazione. È il momento di superare la stagnazione e il debito e di rifiutare le soluzioni superficiali. Con la Coalizione Libera/PS – PSD, San Marino può impegnarsi in un futuro di riforme buone e di vero cambiamento.

Coalizione Libera/PS – PSD