San Marino. La CSdL ha festeggiato i 90 anni di Marino Bartolini, storico dirigente della Federazione Edilizia e Servizi

Oggi Marino Bartolini ha compiuto 90 anni. La CSdL e la FUPS lo hanno festeggiato incontrandolo nel pomeriggio presso la sala Mario Nanni, nella sede della Confederazione del Lavoro. Il Segretario CSdL Enzo Merlini, nel formulargli i migliori auguri per aver raggiunto questo importante traguardo, e nel ringraziarlo per l’impegno che continua a dedicare alla Confederazione, gli ha consegnato una targa e una copia dell’atto costitutivo della CSdL, quale segno di riconoscenza per la sua lunga militanza di dirigente a tempo pieno e di attivista nella Confederazione e nella Federazione Pensionati. Marino Bartolini è stato eletto nel 1981 nel Consiglio Direttivo della Federazione Edilizia (FULEA, successivamente accorpata alla FULSAC, ora riunite nella FUCS), divenendone Segretario dal 1982 al 1997: in questo lungo periodo è stato protagonista di molti rinnovi contrattuali e di conquiste sindacali per i lavoratori di questi settori. Ha fatto parte del Direttivo Confederale CSdL dal 1984 fino al 2010, e del Direttivo della Federazione Pensionati dal 2004 al 2021, con una pausa tra il 2010 e il 2014. Nel novembre 2021, in occasione del 20° Congresso Confederale, è stato eletto Presidente del Collegio dei Probiviri, carica che attualmente ricopre. Da diversi anni è impegnato attivamente anche nella Associazione Vita Sana, promossa dalla CSU, quale membro del Direttivo. La CSdL e la FUPS lo hanno ringraziato per aver dedicato, nei suoi incarichi sindacali che perdurano anche a questa ragguardevole età, una grande passione civile e sociale, e per il grande bagaglio di esperienza e di valori di cui continua ad essere portatore.

