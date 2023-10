San Marino. La deviazione di De Santis è decisiva per i tre punti contro il Corticella

Recupero 6° giornata Serie D Girone D 2023/2024

Corticella 0-1 Victor San Marino

Corticella (4-4-2)

Martelli; Cavacchioli, Chmangui, Cudini, Cavallini; Amayah, Menarini (20’st Casadei), Farinelli, Rocchi (29’st Gozzo); Trombetta, Mordini (20’st Ruffo Luci)

A disposizione: Bruzzi, Prasso, Suljani, Carrettucci, Lo Giudice, Divona

Allenatore: Alessandro Miramari

Victor San Marino (3-5-2)

Pazzini; De Santis, De Queiroz, Onofri; Bertolotti (18’st Gramellini), Lazzari (10’st Sollaku), Sabba (30’st Sami), Haruna, Tommaso Benvenuti; Manara (18’pt Lattarulo), D’Este (43’st Tosi)

A disposizione: Bartolini, Giacomo Benvenuti, Arlotti, Morelli

Allenatore: Stefano Cassani

Arbitro: Hamza Rihai

Assistenti: Antonini – Ndoja

Ammoniti: Cavacchioli (C), Cudini (C), Mordini (C), Casadei (C), Bertolotti (V), De Santis (V)

Marcatori: 31’st De Santis

CENTRO SPORTIVO BIAVATI (Bologna) – La Victor San Marino scende in campo per il recupero della sesta giornata e va alla ricerca del riscatto dopo lo stop in trasferta contro il Carpi. Al Biavati di Bologna le due squadre danno vita a un primo tempo piuttosto equilibrato con i padroni di casa che entrano meglio in campo, creando un paio di occasioni. La prima è su calcio piazzato con Menarini che costringe Pazzini alla respinta coi pungi, mentre la seconda vede il tiro di Mordini sul primo palo che impegna ancora una volta il portiere biancazzurro. Al 18’ esce Manara per infortunio ed entra al suo posto Isaia Lattarulo che sarà poi decisivo nel corso della sfida. Il centrocampista italiano ha subito l’idea brillante per Lazzari che colpisce a rete, ma il tiro viene salvato sulla linea.

Nella ripesa ci prova capitan Sabba a sbloccare le ostilità con un tiro che finisce non lontano dall’incrocio dei pali. La risposta del Corticella è di Farinelli che supera Bertolotti, tiro sul primo palo che viene deviato in angolo da Pazzini. Ancora Farinelli crea qualche grattacapo ai ragazzi di Cassani, azione fotocopia con risultato la deviazione di Pazzini in corner. Poco dopo la mezzora arriva il gol che sblocca la partita: calcio d’angolo di Sami, Lattarulo colpisce e De Santis la tocca quanto basta per depositare in rete. La gara termina con un pericolo nei minuti finali per la formazione sammarinese: Trombetta colpisce di tacco, Pazzini compie un miracolo, flipper nell’area di rigore e Farinelli sfiora il palo. Triplice fischio e quarto 1-0 in campionato per la Victor, che sale al terzo posto della classifica a tredici punti insieme al Forlì e domenica ad Acquaviva è atteso il Ravenna per un derby tutto da vivere.

Victor San Marino