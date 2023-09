San Marino. La famiglia Reggini riceve la visita ufficiale dei Capitani Reggenti

Un incontro per condividere valori e impegno green sul territorio

Repubblica di San Marino. Venerdì 15 settembre il Gruppo Reggini ha ricevuto la visita ufficiale dei Capitani Reggenti, le Loro Eccellenze Alessandro Scarano e Adele Tonnini: una gradita occasione per confrontarsi su temi di grande attualità quali la salvaguardia ambientale e un impegno green da sostenere e promuovere a partire dal territorio.

È stato un incontro ricco di argomenti e spunti di riflessione su tematiche che vedono il Gruppo Reggini, coi suoi 110 dipendenti, 3 punti vendita dislocati su San Marino, Rimini e Cattolica, concessionario dei brand Volkswagen, Audi, Skoda e Volkswagen Veicoli commerciali per la Repubblica di San Marino e la provincia di Rimini, sempre in prima linea, a partire dall’impegno a favore della transizione energetica e tecnologica e degli investimenti nell’ottica della salvaguardia ambientale.

Diversi i versanti sui quali è attivo l’impegno aziendale, esposto ai Capitani: con Treedom, la realtà virtuale che pianta alberi reali in tutto il mondo, ha dato vita alla ‘Foresta Reggini’, partecipando al progetto internazionale di riforestazione “We grow Trees” per un pianeta più verde; al fianco delle istituzioni della Repubblica di San Marino, insieme ad altre importanti aziende del territorio partecipa a progetti come “Il Bosco che verrà” nell’ambito delle Azioni dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Infine, ma non ultimo, dalla primavera 2023 Reggini ha completato l’installazione, su una superficie di 2000 mq circa, di 800 pannelli fotovoltaici che produrranno 330 Kw permettendo al Gruppo di raggiungere un’autonomia energetica fino all’80%, la cui visita ha concluso l’ufficiale incontro con i Capitani Reggenti negli spazi della Reggini Group.

“Siamo onorati di questa visita che ci ha dato l’opportunità di ripercorrere, con i rappresentanti istituzionali, le azioni, la progettualità mirata e l’impegno costante del Gruppo direzionato verso best practice con le quali possiamo in qualche modo contribuire al bene del nostro ambiente e del futuro, sia a livello territoriale, sia a livello globale. – dichiara Maria Reggini. – La salute del pianeta richiede assunzione di responsabilità non prorogabile, a partire da chi fa azienda, per proteggere ciò che abbiamo e a cui teniamo. Reggini c’è! E questo è il messaggio che abbiamo desiderato condividere oggi con le più alte cariche istituzionali della Repubblica”.