San Marino. La Federazione Sammarinese di Pesca Sportiva rende omaggio ad Aurelio Pasquinelli

La Federazione Sammarinese Pesca Sportiva rende omaggio ad Aurelio Pasquinelli, un’icona della pesca sportiva recentemente scomparso a 79 anni. Il presidente federale Bruno Zattini lo descrive come uno degli atleti più eccezionali nel settore della pesca in mare dalla barca, sottolineando il suo ruolo chiave nella squadra che ha ottenuto la medaglia d’oro al Campionato Mondiale in Portogallo nel 1987.

Pasquinelli ha lasciato un segno indelebile nella pesca sportiva sammarinese, essendo stato un punto di riferimento per gli atleti sia nazionali che internazionali. La sua carriera si distingue per una serie di trionfi mondiali tra la fine degli anni ’70 e ’80, includendo due medaglie d’argento e una di bronzo nei Campionati Mondiali per Nazioni.

La sua scomparsa è un momento di profonda tristezza per il mondo della pesca sportiva, ma il suo ricordo continuerà a vivere attraverso i successi e l’ispirazione che ha lasciato alle generazioni future. La Federazione Sammarinese Pesca Sportiva si unisce alla famiglia di Pasquinelli nel dolore, ricordandolo con rispetto e ammirazione per i suoi straordinari contributi allo sport.