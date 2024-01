San Marino. La Filatelia Sammarinese arriva in India

A seguito della visita in India di alcuni volontari della Repubblica di San Marino alla Sede delle Missionarie della Carità di Calcutta, missione fondata nel 1950 dalla Santa Madre Teresa, e della segnalazione ricevuta dagli allora Capitani Reggenti pro tempore Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, il Direttore Paolo Rondelli a nome degli Istituti Culturali il 24 ottobre scorso ha inviato a Sorella Mary Joseph MC, la Superiora della Congregazione, un francobollo raffigurante Madre Teresa per celebrare la grande personalità della Santa che fu emblema del Vangelo dell’amore, affinché potesse essere esibito, e rappresentare così la Repubblica di San Marino, nelle stanze che ospitano ricordi della Santa provenienti da tutto il mondo.

Madre Teresa famosa in tutto il mondo per il suo lavoro tra le vittime della povertà di Calcutta, nel 1979 ottenne il Premio Nobel per la Pace per il suo impegno per i più poveri tra i poveri e il rispetto per il valore e la dignità di ogni singola persona.

Il francobollo che è stato inviato su foglietto da collezione fa parte della serie “Celebrazioni d’autore” del 1996 disegnato dalla grande attrice e artista Gina Lollobrigida ed è esibito anche al Museo del Francobollo e della Moneta di San Marino.

La CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) alle Amministrazioni postali, aveva proposto per l’anno 1996 di trattare il tema delle “donne celebri” e San Marino ha scelto proprio Madre Teresa di Calcutta. L’amministrazione sammarinese volle coinvolgere un’altra donna celebre: Gina Lollobrigida. Due personaggi provenienti da due mondi diversi, va sottolineato che La Lollobrigida dispose che le competenze fossero devolute all’opera di Madre Teresa. Il bozzetto originale è stato poi nel 2006 regalato dalla stessa attrice all’antica Repubblica. La protagonista di “Pane, amore e fantasia” infatti salì sul Titano per ricevere l’onorificenza di commendatore dell’Ordine equestre di sant’Agata, conferita dal Gran magistero; con l’occasione, consegnò il dipinto da cui venne tratto il francobollo.

Nel periodo delle Festività Natalizie Suor Mary Joseph MC ha inviato i suoi ringraziamenti per il dono e per l’omaggio che la Repubblica di San Marino ha fatto a Santa Madre Teresa e alla sua Missione.

San Marino 11 gennaio 2024