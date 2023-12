San Marino. La finanziaria è legge. Approvata la manovra a mezzanotte

La recente approvazione della manovra, avvenuta a mezzanotte con un risultato di 29 voti a favore e 20 contrari, segna il culmine di un intenso dibattito parlamentare. Durante le discussioni, il gruppo Libera ha espresso apprezzamento per la disponibilità al dialogo mostrata dalla maggioranza, sottolineando come gli emendamenti proposti dalle Opposizioni abbiano contribuito a perfezionare il testo. Tra i temi centrali affrontati si annoverano la gestione del debito pubblico, le sfide dell’inflazione e del caro vita, nonché il rafforzamento del sistema di welfare.

La formazione politica RF ha evidenziato l’importanza vitale dell’Accordo UE, mentre è emerso un generale rammarico per l’atteggiamento di chiusura iniziale durante le trattative sulla manovra. Un focus particolare è stato posto sulle problematiche relative al caro-vita, con l’introduzione di nuove misure quali l’adeguamento degli assegni familiari e l’opportunità di cedere l’energia prodotta in eccesso. Nonostante queste innovazioni, molti esponenti politici hanno espresso insoddisfazione riguardo alla Finanziaria.

NPR ha messo in luce l’unicità di questa legge di Bilancio, essendo la prima discussa verso la fine della Legislatura e con una chiara visione programmatica. Il cammino verso il pareggio di bilancio e la disponibilità di risorse per la crescita economica sono stati altri punti salienti.

Dal canto suo, RETE ha manifestato insoddisfazione, descrivendo la Manovra come un insieme di deleghe e voci di spesa, pur riconoscendo il valore degli emendamenti nati dalle trattative. DML ha mostrato apprezzamento per le mediazioni raggiunte, ribadendo l’impegno per lo sviluppo economico.

L’Accordo UE è stato definito come un obiettivo strategico, con un invito al Parlamento per un’approfondita revisione del testo. Il Gruppo Misto ha sottolineato l’importante contributo delle Opposizioni, pur manifestando una generale insoddisfazione per la manovra. La DC ha enfatizzato la stabilità e la forza dei conti dello Stato, evidenziando la resilienza dell’economia nazionale e le misure mirate per sostenere chi si trova in difficoltà. La Sessione è stata così dichiarata terminata.