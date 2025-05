San Marino. La Fiorita cede di misura nell’andata del primo turno preliminare di Uefa Europa Conference League

Nella gara d’andata del primo turno preliminare di Conference League La Fiorita cede di misura ai bielorussi dell’Isloch e si rammarica per un pareggio mancato che sarebbe stato alla portata. Il risultato maturato al San Marino Stadium tiene sostanzialmente tutto aperto in vista del ritorno che si giocherà giovedì prossimo sul campo neutro di Mez?kövesd, ma l’amaro in bocca resta.

In un primo tempo di sostanziale equilibrio, decide la rete di Butsko, che al 34’ approfitta di un disimpegno sbagliato di Vivan, sull’appoggio di Scipioni, per infilare alle sue spalle.

Prima di allora l’unica azione degna di nota era stata la conclusione di Shestyuk al 9’, che aveva visto la pronta risposta del portiere gialloblù.

Lo svantaggio offusca solo per un momento la formazione di Manfredini, che ben presto torna ad essere propositiva e che nel finale prova a ristabilire la parità con una bella conclusione di Semprini dalla distanza, che sfila di poco lato.

Nella ripresa Manfredini inserisce forze fresche. Guerri prende il posto di Zafferani sulla corsia di destra e al 17’ Affonso lascia il campo per il classe 2005, proveniente dalla Primavera della Sampdoria, Portaccio.

Gli ingressi portano nuova linfa, con La Fiorita in grado di mettere in seria difficoltà la formazione bielorussa, prima che la stanchezza generale prenda il sopravvento.

In pieno recupero arriva l’occasione che potrebbe svoltare la partita: Arradi riceve il traversone dalla destra di Portaccio e mette un ottimo cross in mezzo per Casolla che, dall’area piccola, non inquadra lo specchio.

Ora i gialloblù avranno qualche giorno a disposizione per recuperare le energie e prepararsi in vista del ritorno quando proveranno a ribaltare il risultato cercando l’impresa.

LA FIORITA – ISLOCH 0-1

Reti: 34’ Butsko

LA FIORITA (3-4-3): Vivan; M. Mazzotti, Scipioni, Pezzi; Zafferani (1’st Guerri), N. Mazzotti (dal 43’st Arradi), Cicarelli, Greco (dal 38’st Semeraro); Affonso (dal 17’st Portaccio), Casolla, Semprini (dal 32’st Toccaceli). A disp.: Zavoli, Santi, Lago, Capozzi. All.: Manfredini.

ISLOCH (3-5-2): Svirski; Yudchyts, Veretilo, Kovel, Homanau, Ibrahim (dal 15’st Kuchinski); Bulmaga (dal 38’st Alii), Senko (dal 15’st Kobejev)), Haliata; Butsko (dal 15’st Rovdo), Shestyuk (dal 44’st Sibilev). A disp.: Densenko, Tsikhamirau, Rodionov, Zhurauliou, Khavalka, Krauchanka. All.: Borvski.

ARBITRO: Sabotic (LUX)

Ammoniti: Affonso, Homanau

La Fiorita