San Marino. La Fiorita. Coppa Titano, il ritorno dei quarti. Amati: “Affronteremo la partita come fosse un finale”

A tre giorni dalla vittoria di domenica, La Fiorita sfida nuovamente il Fiorentino, questa volta per una posta in palio ancor più alta. Questa sera, a Fiorentino (fischio d’inizio alle 20:45) si gioca il ritorno dei quarti di finale di Coppa Titano. Gli uomini di Manfredini partono con il vantaggio maturato nella gara d’andata grazie al gol in extremis realizzato da Armando Amati (2-1 il risultato).

“Una partita che abbiamo interpretato molto bene – ricorda il centrocampista -. Poi, a cinque minuti dalla fine, abbiamo pagato l’unica disattenzione subendo il gol, ma siamo stati bravi a non darla per vinta e siamo riusciti prima a pareggiare e poi a vincerla all’ultimo secondo, con il mio primo gol stagionale”.

Quella di domenica, in campionato, che sfida è stata invece?

“Anche quella l’abbiamo interpretata molto bene, tant’è che ci siamo portati in vantaggio di tre gol, non subendo praticamente nulla. Poi, consapevoli del fatto che mercoledì avremmo avuto una sfida importante, a risultato acquisito ci siamo forse un po’ seduti e questo ha causato qualche piccola disattenzione, tra cui quella che ha dato origine al rigore”.

Vi presentate alla sfida con un gol di vantaggio. Come affronterete la partita?

“Il gol di vantaggio dell’andata non deve far pensare ad una partita difensiva. Dobbiamo partire come se il risultato fosse sullo 0-0 e andare a vincere, impostando il nostro gioco che è sempre di carattere offensivo. Dobbiamo interpretare la partita come fosse una finale perché la Coppa è un nostro obiettivo al pari del campionato”.

A livello personale, domenica è arrivata anche una doppietta che ti ha consentito di sbloccarti anche in campionato. Ti mancava il gol?

“Quest’anno gioco in un ruolo un po’ diverso. Il mister mi vede più da vertice basso ad impostare, il che vuol dire arretrato di 20 metri rispetto all’anno scorso. Anche per questo ho meno occasioni da gol. Domenica ho giocato nel ruolo dello scorso anno e ho trovato due gol da due inserimenti. Questo mi fa sicuramente piacere dal punto di vista realizzativo, ma ciò che conta è il bene della squadra e io mi metto a disposizione, mi trovo bene in entrambi i ruoli”.

Ufficio stampa La Fiorita