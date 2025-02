San Marino. La Fiorita. Domani la semifinale di ritorno contro il Murata. Gasperoni: “Vogliamo dimostrare di non essere quelli dell’andata”

Ancora 90 minuti per provare a raddrizzare la strada che porta alla finale playoff di campionato e, nel caso della Fiorita, alla certezza matematica di un posto in Europa. La sconfitta per 3-1 nella semifinale d’andata contro il Murata complica non poco i piani dei gialloblù, ai quali saranno tuttavia sufficienti due gol di scarto per staccare il pass per la finale del 18 maggio. Il ritorno è fissato per domani, alle 17:30, sul campo di Montecchio.

“Non sarà facile – commenta Marco Gasperoni-. Recuperare due gol contro una squadra che ha dimostrato di essere in forma e di saper giocare a calcio è complicato, ma abbiamo le carte in regola per provare a fare l’impresa. Non sarà facile, ma ci proveremo in tutti i modi”.

L’obiettivo è scendere in campo dal primo minuto con il giusto atteggiamento, dimenticando la gara d’andata.

“Non abbiamo interpretato la partita come avremmo dovuto – spiega Gasperoni -. Avremmo potuto fare sicuramente meglio. Alcune scelte arbitrali non ci hanno aiutato. Giocare una semifinale in inferiorità numerica dopo soli 30 minuti non è facile, ma noi ci abbiamo messo del nostro. Domani vogliamo dimostrare che non siamo quelli del 3-1 dell’andata”.

Dall’altra parte i gialloblù troveranno un Murata intenzionato a difendere il prezioso vantaggio dell’andata.

“Sono una squadra ben strutturata, che ha delle ottime individualità – commenta il difensore gialloblù-, gente che con la palla al piede fa la differenza. Il fatto di giocare buona parte della gara in superiorità numerica e di andare in vantaggio li ha aiutati a gestire meglio la partita anche a livello fisico. Domani proveremo a rendergli le cose più difficili. Recupereremo qualche infortunato e saremo pronti a giocarci le nostre carte”.

Tra gli infortunati recuperati c’è anche Gasperoni, tornato in campo sabato scorso, nella ripresa, dopo due mesi di stop a causa di un problema muscolare al polpaccio.

“Spero di essermi lasciato i problemi alla spalle -commenta – e di riuscire a dare una mano alla squadra in questo finale di stagione, cosa che nell’ultimo periodo, purtroppo, non sono riuscito a fare”.

Provare a centrare la finale playoff non è l’unico obiettivo nel mirino dei gialloblù.

“Riuscire a ribaltare il risultato della semifinale d’andata ci porterebbe un obiettivo sicuramente importante, la qualificazione in Europa – dice Gasperoni-, ma vogliamo anche vincere qualcosa in un’annata in cui ci siamo giocati il campionato fino all’ultima giornata di regular season. Vogliamo continuare a dimostrare di essere una squadra forte e centrare gli ultimi due obiettivi rimasti: la qualificazione e la vittoria della Coppa Titano”.

Ufficio Stampa