San Marino. La Fiorita è a Skopje per l’andata di Conference League. La vigilia del tecnico Stefano Ceci

A poco più di 24 ore dall’esordio in Uefa Conference League La Fiorita è arrivata a Skopje, dove domani affronterà l’FC Vardar nella sfida d’andata del primo turno preliminare.

Giocatori, staff tecnico e dirigenza sono partiti questa mattina dall’aeroporto Fellini di Rimini con volo charter diretto nella capitale macedone.

Questa sera, alle 19:00, è previsto l’allenamento di rifinitura alla National Arena Todor Proeski dove domani, alle 20:30, si giocherà la partita ufficiale.

Non sono partiti per Skopje, per motivi di lavoro, Santi e Zafferani, che saranno disponibili per la sfida casalinga. Per motivi di lavoro, invece, non prenderanno parte alla Conference League Barretta, Brighi, Gasperoni e Vitaioli, ai quali si è aggiunto l’infortunato Olcese.

Stefano Ceci potrà contare, però, su buona parte dell’ossatura della passata stagione, sui molti nuovi innesti e su alcune pedine arrivate in prestito per la Conference. Il tecnico gialloblù non intende snaturare il gioco della sua formazione.

“I nostri principi non variano – commenta alla vigilia -. Metterò in campo, come sempre, una squadra che sia propositiva e che sappia fare una fase difensiva ina maniera quadrata e compatta. Come sempre le prime partite dell’’anno, con solo tre settimane di lavoro, richiederanno degli adattamenti, ma ripartiremo da un sistema di gioco che ben conosciamo, il 3-5-2 dello scorso anno. I nuovi arrivati potranno darci sicuramente una mano”.

Riguardo alle aspettative, il tecnico spiega: “Vogliamo essere competitivi. Saranno la partita, l’avversario, le condizioni nostre e loro a decretare cosa verrà fuori. Abbiamo studiato il Vardar, abbiamo visto le loro prime cinque amichevoli di questa stagione. Sono una squadra di tutto rispetto, con un reparto offensivo di qualità. Giocheranno nel loro stadio, davanti ai loro tifosi. Ci aspettiamo una partita difficile, ma vogliamo essere estremamente competitivi”.

Il passaggio del turno dello scorso anno alza l’asticella delle aspettative, ma Ceci è certo che sarà uno stimolo in più a far bene.

“Il nostro obiettivo, fin dal primo giorno, è quello di fare bene, possibilmente come lo scorso anno. Sarà difficile, ne siamo consapevoli, ma bisogna avere sempre l’ambizione di provare a fare qualcosa in più”.

