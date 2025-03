San Marino. La Fiorita è pronta a tornare in campo. C’è anche il nuovo acquisto Giacomo Zaccaria

Si avvicina la ripresa per La Fiorita che tornerà in campo nell’anticipo di venerdì sera, contro il Cailungo, dopo la lunga sosta per l’attività delle Nazionali.

Dieci giorni che sono serviti al tecnico Stefano Ceci per recuperare qualche pedina e per continuare nel lavoro insieme alla squadra, in gran parte nuova. Il debutto in campionato, pochi giorni dopo la sconfitta di misura in Supercoppa, ha mostrato buone cose e il pareggio finale (1-1 contro il Tre Penne) va stretto ai gialloblù per quello che si è visto in campo. Durante la sosta la formazione di Montegiardino ha testato la sua condizione in una amichevole contro il Tropical Coriano, vinta 4-2 dagli uomini di Ceci.

La sosta è servita anche per formalizzare l’ultimo arrivo di un mercato estivo che ha sensibilmente rinnovato la rosa. Ad aggiungersi alla corte del tecnico è il centrocampista classe 2000 Giacomo Zaccaria. Nativo di Bari, il nuovo arrivato in casa gialloblù ha militato tre stagioni in Serie D a Bitonto, prima di un lungo stop per infortunio. Il ritorno in campo, nella stagione 2022-2023 con la maglia del Levante Azzurro, mentre lo scorso anno ha indossato la maglia del Capurso, in entrambi in casi nel campionato di Promozione in Puglia.

Zaccaria sarà a diposizione del tecnico già dalla gara di venerdì, mentre si avvicina anche il ritorno in campo di Fabio Sottile dopo uno stop di 11 mesi.

La Fiorita