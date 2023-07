San Marino. La Fiorita. Ecco la lista Uefa: ci sono anche Nava e Paradisi

Sono 23 i giocatori inseriti nella lista Uefa depositata oggi da La Fiorita in vista della partecipazione al primo turno preliminare di Uefa Europa Conference League contro i moldavi dello Zimbru.

Ai nuovi arrivi annunciati in settimana, si aggiungono quelli del difensore Valerio Nava e del centrocampista Luca Paradisi, che si aggregano alla formazione gialloblù per l’avventura europea.

Nava, classe ’94, è noto a livello locale per aver militato nel Rimini e nella Vis Pesaro. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, ha all’attivo alcune presenze in Serie B e soprattutto in C, anche con maglie importanti quali Spal, Catania e Juve Stabia. Nell’ultima stagione ha militato in Serie D al Montebelluna.

Luca Paradisi, classe 1991, proviene dall’Eccellenza marchigiana e in passato ha militato sul Titano con la maglia della Folgore.

Della lista Uefa consegnata non hanno parte alcune colonne gialloblù: Danilo Rinaldi, Marco Gasperoni, Andrea Grandoni e Alessandro Romagna stanno recuperando dai rispettivi infortuni, mentre Lorenzo Lunadei non prenderà parte all’impegno europeo per motivi di lavoro.

Questa sera alle 20:00, a Cattolica, i gialloblù testeranno la loro preparazione in un’amichevole la formazione Under 18 del Barnsley Fc, club inglese che milita nella League One.

Dopo due giornate di riposo la squadra tornerà ad allenarsi lunedì alle 19:30 a Fiorentino. Stesso programma martedì 11 luglio, mentre la rifinitura di mercoledì è programmata al San Marino Stadium alle 19:30.

LA LISTA UEFA

Armando Amati centrocampista

Nicholas Arrigoni difensore

Andrea Brighi difensore

Francesco Casolla attaccante

Fabrizio Castellazzi attaccante

Lorenzo Costa difensore

German Gustavo Denis attaccante

Lorenzo Fatica difensore

Andrea Grassi centrocampista

Tommaso Guidi attaccante

Valerio Nava difensore

Alan Neri portiere

Emiliano Olcese attaccante

Samuel Pancotti attaccante

Luca Paradisi centrocampista

Filippo Santi difensore

Jacopo Semprini centrocampista

Matteo Semprini centrocampista

Fabio Sottile centrocampista

Matteo Vitaioli attaccante

Gianluca Vivan portiere

Tommaso Zafferani centrocampista

Matteo Zavoli portiere

La Fiorita