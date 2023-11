San Marino. La Folgore scappa, la Juvenes Dogana la riprende: è 2-2 nel derby di futsal

I biancorossoblù impongono all’ex Zonzini il secondo stop stagionale. Levani: “Abbiamo giocato da squadra”

La settimana cruciale di questa prima parte di stagione comincia alla grande, per la Juvenes Dogana Futsal, che nel derby di Serravalle stoppa la Folgore sul 2-2, recuperando l’incontro nel finale. Era un test importante, a cui mister Roberto Levani teneva molto, perché, se affrontato nel modo giusto, avrebbe permesso alla squadra di avere ulteriore fiducia nelle proprie potenzialità, e così è stato. “Devo fare i complimenti ai ragazzi – commenta l’allenatore –. Abbiamo giocato come piace a me, con un’intensità incredibile, concentrati e determinati, alla pari con una delle squadre più forti del campionato e sbagliando veramente poco. Non è stato facile fare risultato, perché nel secondo tempo abbiamo avuto un attimo di sbandamento, però c’è stata una reazione bellissima di tutto il gruppo, che voleva davvero recuperare la partita. Penso che, se ci fossero stati ancora 2-3 minuti da giocare, l’avremmo anche portata a casa: dopo il momento di difficoltà, siamo andati in crescendo”.

Ad aprire le marcature è stata la Folgore, con Michele Ercolani, all’11’. Poi, per oltre 40 minuti le due porte sono rimaste inviolate, fino al raddoppio di Massimiliano Bernardi, al 55′. La reazione della Juvenes Dogana è però stata immediata, e, sempre al 55′, è arrivato il goal di Simone Chezzi, seguito dal pareggio di William Cavalli, solo tre minuti dopo. Nel finale, i biancorossoblù hanno anche tentato di vincere, ma il tempo era ormai scaduto. Per la Folgore di Claudio Zonzini, alla prima partita da ex, dopo i tanti anni sulla panchina della Juvenes Dogana, è il secondo stop stagionale, che segue la sconfitta di misura contro il Fiorentino. “L’unica nota amara è stato il finale di partita, in cui William Cavalli è stato espulso, anche se non aveva fatto nulla, perciò non lo avremo nel prossimo turno – continua Levani –. Perderemo per un po’ pure Nicolò Gianni, che si è infortunato: speriamo che i tempi di recupero non siano lunghi. Comunque, resto fiducioso perché ho visto finalmente un gruppo, che ha giocato da squadra e a tratti anche molto bene”.

Il tempo per festeggiare, però, è già esaurito, perché giovedì si andrà di nuovo in campo, per una partita da dentro o fuori: il ritorno degli ottavi di finale di Titano Futsal Cup, contro il Pennarossa. Si riparte dal punteggio di 3-2 dell’andata, in favore della squadra di Chiesanuova. “Cercheremo di recuperare le tante energie spese, fisiche e mentali, e poi, per noi, giovedì dovrà essere come una finale – commenta Levani –. Bisognerà rimediare alla brutta prestazione dell’andata, perciò dovremo dare tutto ciò che abbiamo. Mi aspetto dai ragazzi una partita senza errori: loro sono consapevoli di potercela fare e io sono più che convinto che possano riuscirci. Passare il turno di coppa è un obiettivo fissato già da inizio stagione e dovremo assolutamente centrarlo”.