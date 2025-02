San Marino. La Folgore sfiora l’impresa ma Montegiardino avanza alle semifinali

Nel ritorno dei quarti di finale dei play-off del Campionato Sammarinese BKN301, la Folgore ha dato il massimo ma è stata costretta ad arrendersi al Montegiardino, che si è imposto grazie a un clean sheet che vale la qualificazione in semifinale.

Nonostante un primo tempo combattuto, con l’iniziativa dell’ex Pancotti che ha sfiorato il vantaggio per la Folgore, gli avversari sono stati bravi a gestire il gioco e a concedere pochissimo ai giallorossoneri.

Anche un’eventuale vittoria con un solo gol di scarto avrebbe comunque garantito a La Fiorita il passaggio del turno.

Nonostante gli sforzi della Folgore, la partita è terminata a reti inviolate, promuovendo così la squadra di Montegiardino alle semifinali dei play-off.

La delusione è palpabile per la Folgore, ma l’impegno e la determinazione dimostrati in questa sfida lasciano ben sperare per il futuro.

Comunicato stampa Folgore