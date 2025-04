San Marino, la Fondazione Solidarietà CDLS lancia l’appello per il 3×1000: “Aiutateci ad aiutare”

Un invito semplice, ma carico di significato, arriva in questi giorni ai cittadini della Repubblica di San Marino. A lanciarlo è Gian Luca Montanari, presidente della Fondazione Solidarietà CDLS, che attraverso una lettera aperta chiede di sostenere le attività della Fondazione destinando il 3×1000 al momento della dichiarazione dei redditi.

«Come tante realtà piccole ma vitali, anche la nostra Fondazione tiene viva la fiammella della solidarietà», scrive Montanari. «Con piccoli interventi, come gocce d’acqua, cerchiamo di salvare l’immagine umana nel mondo, portando aiuto concreto a chi è più fragile e indifeso».

La Fondazione Solidarietà CDLS, espressione della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi, è da anni attiva in progetti di cooperazione e sostegno umanitario in Perù, Brasile, e Aleppo, e ora sta valutando nuovi interventi anche sul territorio sammarinese, per essere ancora più vicina a chi ha bisogno all’interno della Repubblica.

«Il nostro impegno non si ferma, ma per continuare abbiamo bisogno del sostegno di tutti voi», aggiunge il presidente. Un sostegno che può concretizzarsi con un gesto semplice: la scelta del 3×1000, che non costa nulla al contribuente ma può fare una grande differenza per chi riceve aiuto.

Con questo appello, la Fondazione ribadisce il suo impegno nel volontariato e nella solidarietà, chiedendo alla comunità sammarinese di fare squadra, anche con un piccolo gesto, per costruire insieme un futuro più umano e più giusto.