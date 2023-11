San Marino. La FSGC si stringe attorno alla Virtus per la scomparsa di Denis Zonzini

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio si stringe attorno alla famiglia Zonzini e alla società Virtus per la scomparsa di Denis Zonzini, socio e sostenitore del club di Acquaviva. Poco prima dell’inizio della sfida di ieri sera di Coppa Titano BKN301 tra Virtus e Domagnano in programma a Montecchio, i giocatori hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Zonzini, venuto a mancare all’età di 54 anni. Lo stesso verrà effettuato questa sera prima dell’inizio della sfida di Titano Futsal Cup tra i Neroverdi e il Murata (Acquaviva, ore 21:45).

