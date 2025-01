San Marino. La Gendarmeria mette in guardia i cittadini su telefonate sospette: una tattica per allontanare dalle proprie abitazioni

La Gendarmeria sta attualmente richiedendo ai cittadini di mantenere alta l’attenzione nei confronti delle telefonate sospette che stanno ricevendo. Sia su telefoni fissi che cellulari, diversi sammarinesi stanno ricevendo chiamate da una voce maschile che si spaccia per appartenente al Corpo dei Gendarmi. Questa persona invita il destinatario a recarsi presso la sede centrale della Gendarmeria, situata in viale Kennedy, a Città, per sottoporsi ad accertamenti non meglio specificati.

Secondo l’ipotesi della Gendarmeria, questa potrebbe essere una tattica per allontanare i residenti dalle proprie abitazioni, consentendo così ai malintenzionati di agire indisturbati. Potrebbe anche trattarsi di un tentativo di truffa. Fino a questo momento, fortunatamente nessuno è caduto in questa trappola.

Il Comando della Gendarmeria ha dichiarato che non è insolito che i cittadini vengano contattati per convocazioni presso la sede, ma il personale del Corpo è solito presentarsi con nome, cognome e grado, cosa che non è avvenuta nei casi segnalati. Nel caso in cui si riceva una chiamata simile a quella descritta, si consiglia di contattare immediatamente le forze dell’ordine ai numeri 112, 113 e 888888 per verificare la validità della convocazione ricevuta.